Matematica a scuola? Ecco la svolta tech che la rende coinvolgente

L’anno scolastico appena trascorso ci ha dimostrato che una scuola più moderna è possibile. Ma c’è ancora tanta strada da fare, nelle materie tecnico-scientifiche in primis, spesso indigeste ai nostri studenti. Lo certificano puntualmente i dati INVALSI, che mostrano come i nostri ragazzi hanno più carenze nelle competenze logico-matematiche rispetto a quelle linguistiche; il che li porta a scartare all’università le cosiddette discipline STEM, fondamentali per i lavori di domani.Si tratta di lacune che possono partire da una arretratezza degli strumenti di calcolo utilizzati e, di conseguenza, della metodologia di insegnamento. Come emerge dallorealizzato da Skuola.net in collaborazione con CASIO,: su un campione di 5 mila maturandi,; in pratica lo stesso numero di quanti, al contrario, si sono dotati della calcolatrice grafica, lo strumento di calcolo più evoluto attualmente consentito (che in molti paesi europei è addirittura obbligatorio o raccomandato).Pensare che, per invertire la rotta, basterebbe un semplice, peraltro. Infatti, 9 su 10 tra quelli che hanno usato la calcolatrice grafica ne consiglierebbero l’uso ad un coetaneo, non tanto perché ha fatto lievitare il proprio voto d’esame quanto perché li ha resi più sicuri nello svolgimento della prova e ha permesso loro di concentrarsi sul ragionamento. Meno nozioni meccaniche e più spazio alle applicazioni della matematica: proprio l’approccio che sta cercando di incentivare, unnell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le parti nel 2015.Un progetto che, che mostra agli studenti come la matematica e la fisica facciano parte della nostra quotidianità e che con l'uso dei giusti supporti - su tutti la calcolatrice grafica - si possano. Con un approccio concreto che si basa sul, sull'esperienza di, sultra docenti e alunni. Un “aggiornamento di sistema” che sinora(291 scuole superiori e 120 scuole medie) e che nel 2020 – con la- si arricchisce ancora: gli ultimioffrono l'ingresso de “Il mondo dà i numeri” adL’obiettivo dichiarato, come detto, è il, basata sulla classica lezione frontale. Per farlo, vengono ricreati ambienti di apprendimento collaborativi e mobili, orientati al problem solving (una delle principali competenze - assieme a quella digitale - che i ragazzi dovrebbero sviluppare durante il loro periodo di formazione scolastica). Utilizzando il ben più coinvolgente: alle classi vengono proposti dei. Dei veri e propri cold case attraverso i quali applicare e apprendere i princìpi della cinematica, della termica, della dinamica. E così via.I risultati delle prime quattro edizioni sono più che positivi. Il 67% dei docenti partecipanti dichiara di aver riscontrato dei; il 90% racconta di aver notato unada parte dei ragazzi; mentre il 71% riporta di aver cambiato il proprio approccio alla didattica. Alla fine, osservando i dati di un sondaggio condotto tra i docenti che hanno aderito all’iniziativa negli anni passati,. Questo perché la calcolatrice grafica è uno strumento che rispecchia il mondo di oggi: alle macchine vengono affidati i calcoli, all’uomo spetta il compito di risolvere i problemi e “istruire” i supporti tecnologici.Le scuole che vogliono unirsi a questa sfida sono ancora in tempo. Attraverso i bandi che il Ministero propone insieme a CASIO, esse potranno acquisire gratuitamente i, così composti:, accompagnate dalper riprodurre le funzioni della calcolatrice sul PC;(predisposti da altri docenti); unae, novità della quinta edizione,che già hanno sperimentato il modello. A tutto ciò si aggiunge un programma di(via webinar e gestito da altri docenti). Le candidature sono aperte:che coinvolga più classi, redatto secondo le indicazioni contenute nei bandi del MIUR. La soluzione, per chi vuole proiettarsi nel futuro, potrebbe essere davvero a portata di mano.- Scuole secondarie di primo grado (medie): https://www.miur.gov.it/web/guest/-/casio-italia-offre-gratuitamente-alle-scuole-secondarie-di-secondo-grado-kit-di-calcolatrici-grafiche - Scuole secondarie di secondo grado (superiori): https://www.miur.gov.it/web/guest/-/casio-italia-offre-gratuitamente-alle-scuole-secondarie-di-primo-grado-kit-di-calcolatrici