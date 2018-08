Tornare a scuola? Può costare più di 1000 euro!

Si avvicina sempre di più il ritorno sui banchi di scuola. Il conto alla rovescia è iniziato così come i primi conti da parte dei genitori. Nei negozi e nei supermercati di tutta Italia già da giorni è comparso tutto l'occorrente per la scuola – da diari e quaderni low cost a zaini e astucci griffati.

Tra astucci, penne, libri, quaderni e altro materiale scolastico, la lista delle cose da acquistare è lunga e costosa.

Secondo i calcoli di Federconsumatori, nel 2018 i costi sono aumentati dello 0,8% rispetto al 2017, con la spesa media per il corredo scolastico che quest'anno si aggirerà intorno ai 526 euro ad alunno.

Leggi qui i consigli per risparmiare sui libri scolastici >>

Cara scuola, quanto mi costi!

Quali sono i prodotti con l'aumento più considerevole? Si tratta degli astucci e dei diari, in particolari quelli legati ai cartoni animati.Più pesanti gli aumenti secondo il Codacons: mediamente si spenderà il 2% in più - rispetto allo scorso anno - per penne, diari, quaderni e zaini, ma si arriva al 4% per le marche più richieste dai giovanissimi, legate a squadre sportive, cartoni animati, bambole o personaggi e serie famosi. Tra corredo e libri di testo la spesa complessiva può facilmente superare i 1.100 euro a studente, con un incremento medio del +2% rispetto al 2017, una vera e propria stangata per le tasche dei genitori.

Da tali dati appare evidente la necessità di potenziare le agevolazioni per l’acquisto dei testi scolastici destinate alle famiglie meno abbienti.

I 4 consigli per risparmiare

Non seguire le mode. In tal modo per il corredo si può spendere il 40% in meno, acquistando prodotti di identica qualità. Non comprare gli articoli legati ai personaggi dei cartoni animati o bambole famose.

Nei supermercati si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria.

Rinviare gli acquisti. Le scorte di quaderni e penne si possono anche comprare in un momento successivo. Spesso, aspettando, si risparmia.

Aspettate i professori. Per i materiali più tecnici (dal compasso ai dizionari), poi, è bene attendere le disposizioni dei professori, onde evitare acquisti superflui o carenti.

Chiesto l'intervento del Miur

Cosa fare quindi per evitare il salasso di settembre? il Codacons lancia quattro consigli per risparmiare ulteriormente."In questo quadro è opportuno che il Ministero dell’Istruzione provveda ad avviare controlli rigidi sui tetti di spesa previsti per i libri, per evitare che vengano superati, e ad intraprendere interventi mirati ad incentivare l’editoria elettronica. Auspichiamo – afferma Emilio Viafora, presidente di Federconsumatori – , inoltre, che vengano correttamente pubblicati online gli aggiornamenti per le nuove edizioni dei testi (in modo che chi acquista una vecchia edizione possa comunque utilizzarla grazie agli aggiornamenti) e ad ampliare i prestiti da parte di scuole e biblioteche comunali”.