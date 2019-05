Come recuperare le insufficienze ed evitare i debiti scolastici

L'ora dei temuti scrutini di fine anno è prossima. Il tempo per recuperare le pericolose insufficienze è sempre più ristretto. Nel corso di laboriosi calcoli per capire com'è la situazione dei voti in tutte le materie, cerchi di elaborare un piano per scongiurare le situazioni più pericolose: debiti e, nei casi più estremi, bocciature.

Per chiudere tranquillamente l'anno scolastico basta raggiungere il 6 in tutte le materie. Noi di skuola.net, ti proponiamo alcuni consigli per cancellare l'insufficienza ed essere promossi senza problemi.

Determinazione

; queste sono le parole che dovrebbero guidare il tuo studio.Tra le qualità umane quella che più di ogni altra può incidere sui tuoi successi è proprio la determinazione. Quindi si ottimista e disposto al sacrificio: concentrarsi nello studio prima della chiusura della scuola ti eviterà di passare sui libri l'intera estate.

Bendisposto con i prof

Fondamentale mantenere un buon rapporto con i propri professori, anche con quelli delle materie in cui si hanno maggiori difficoltà.Probabilmente ora starai pensando che c'è un prof che ti ha preso di mira e che non c'è nulla da favare con la sua materia. Anche con lui d. La strategia è solo una: seguire con maggiore attenzione le sue lezioni, chiedere spiegazioni sugli argomenti che non hai capito bene, far capire al prof che ti stai impegnando al massimo per recuperare la sua materia.

Ripassare tutto il programma

Se vuoi recuperare un'insufficienza la prima cosa da fare è quella di studiare e, soprattutto gli argomenti che si conoscono meno.La prima cosa da fare per ripassare in maniera corretta è organizzare in maniera rigorosa tempo e spazio: organizzare una tabella di marcia e creare il giusto spazio di studio. Altre buone pratiche di “ripasso” potrebbero essere ripetete ad alta voce e confrontarsi con i propri compagni.

Ripetizioni

Se alcuni argomenti non ti sono proprio chiari è il caso di chiedere aiuto a qualcuno: un compagno, un fratello o una prof privato. Rivolgiti a una persona in grado di spiegarti al meglio quello che proprio non riesci a capire.

Interrogazione

Se vuoi recuperare l'insufficienza devi dimostrare al prof le tue conoscenze, sottoponendoti all'anche volontaria, se il tempo stringe. Se hai rispettato tutti i punti sopra elencati, niente paura: l'interrogazione sarà più semplice di quello che pensavi.

Cosa succede se non recupero un debito scolastico

Ce l'hai messa tutta ma, nonostante questo, non sei riuscito a recuperare il 6 in tutte le materia. Cosa succede ora? Quando gli alunni hanno delle materie insufficienti il consiglio di classe può decidere di rimandare il giudizio promosso/bocciato assegnandogli uno o più. Dovrai affrontare a settembre degli esami di riparazione nelle materie in cui non hai raggiunto la sufficienza. Attenzione: se non recupererai il debito, c'è il rischio di essere bocciati.