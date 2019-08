come recuperare il debito scolastico

Recupero debito scolastico con le ripetizioni

Siamo in pieno periodo di vacanza, ma non per quelli che hanno concluso l’anno scolastico con uno o più. Per loro l’estate non sarà solo all’insegna del divertimento, ma dovranno prepararsi per affrontare. Come fare? Calmi, ve lo diciamo noi diSe l’idea di vedere il vostro prof con questo caldo non vi fa fare i salti di gioia, potete sempre prendere. Scegliere una persona esperta della materia, magari più simpatica dei professore, e studiare per bene tutti gli argomenti. Magari con un metodo di insegnamento differente, riuscirete a capire meglio e a farvi entrare in testa tutto ciò che non avete compreso durante l'anno.: poche ore di lezione private sono molto efficaci e una voceda quella del vostro prof potrebbe aiutarvi a studiare con più facilità.: le ripetizioni private hanno une dovrai chiedere un finanziamento ai tuoi genitori: tuttavia potrebbero essere ben felici di aiutarti visto che si tratta della tua promozione!Nel periodo estivo le scuole organizzano i corsi di recupero e diversi professori sono disponibili per rispondere alle vostre domande e farvi colmare le vostre lacune facendovi esercitare in previsione del test di recupero a settembre. Sicuramente, frequentarli alcune volte a settimana potrebbe aiutarvi.: I professori possono spiegarvi e farvi approfondire gli argomenti su cui avete un blocco.: Passare i pomeriggi estivi con iSe siete convinti di aver preso il debito solo perché non vi siete applicati abbastanza durante l'anno, allora ora avete la possibilità di dimostrarlo: buttatevi a capofitto nello. Organizzate al meglio le vostre giornate, studiate magari nei momenti più freschi del giorno e se avete difficoltà potete sempre usare "l'aiuto da casa": non esitate ad alzare la cornetta per chiedere aiuto ad un vostro compagno e ricordate che per tutto il resto c’è semprecon voi!: piùe più produttività.: può esseree in alcuni momenti potrebbe arrivare a mettere in crisi la vostra forza di volontà.Se non volete spendere soldi per lezioni private o avere a che fare con i prof con questo caldo, chiedete ai vostri amici "secchioni" di fare un gruppo di studio e di aiutarvi. Cercate di farvi spiegare tutti quei concetti che ora rappresentano unnelle vostra testa e ripassate insieme.: lo studio di gruppo è piùe puoi anche: spesso c’è il rischio che, una volta riuniti gli amici, si faccia tuttoOra che avete ricevuto il debito, l'unica cosa da fare è cercare di prepararsi per superare il test di settembre e trovare tutti i metodi possibili per non ricaderci più. Stai sereno, il metodo ce lo abbiamo noi! Quale? Il, finalmente uscito in libreria.Con gli oltre 200 argomenti trattati in foglietti e schemi, le pagine in cui controllare giornalmente lae le, hai la promozione tra le mani. Non solo: con le curiosità e i Tips del Diario non hai proprio il tempo di annoiarti nemmeno durante le interminabili lezioni del profche cambia in base al giorno.