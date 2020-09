Buon inizio scuola: gli auguri e le frasi da dedicare agli studenti

Ritorno a scuola: frasi di auguri da dedicare

"Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale". (Nelson Mandela)

"Non stare a pensare a quello che potrà andare male: in questo primo giorno di scuola, lasciati andare, metti da parte la timidezza, e conosci meglio i tuoi compagni di classe. Loro saranno i tuoi compagni di viaggio; un viaggio lunghissimo, che vi porterà lontano". (Pascal Ciuffreda)

"La vita è il primo giorno di scuola. Tutti i giorni". (Anonimo)

"Amore com'è andato il primo giorno di scuola? Bene, ci ho messo un po' a far capire alla Maestra cosa doveva fare ma poi tutto ok". (di MaxMangione, Twitter)

"Il primo giorno di scuola vuol dire solo una cosa: guerra per accaparrarsi l'ultimo banco". (di dudek_kvar, Twitter)

"Sai cos'è che odio del primo giorno di scuola? Che è troppo lontano dall'ultimo giorno di scuola". (da "Bentornato Kotter! - I ragazzi del sabato sera")

"Rivolgo un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione. E' un'emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è impegnato per il ritorno insicurezza ma anche da padre. La scuola è il cuore pulsante del nostro paese". (Giuseppe Conte)

"Che la ripresa dell’anno scolastico sia vissuta da tutti con grande senso di responsabilità, nella prospettiva di un rinnovato patto educativo, che veda protagoniste le famiglie e ponga al centro le persone dei ragazzi e delle ragazze: la loro crescita sana, ben formata e socievole è condizione per un futuro sereno e prospero dell’intera società". (Papa Francesco)

"Perché la scuola era l'unico ponte per aggrapparsi al futuro. Perché, citando Hugo, «Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione» e condanna l'ignoranza". (Vasco Rossi)

Oggi glidella maggior parte delle regioni italiane hanno varcato i portoni delle loro scuole per dare l’avvio al nuovo. Dopo mesi di didattica a distanza, finalmente da nord a sud molti ragazzi hanno avuto la possibilità diNoi di Skuola.net, vista l’oocasione, abbiamo deciso di racogliere alcune celebri frasi e di dedicarle proprio a questo giorno così importante.Un modo, il nostro, per fare un grosso in bocca al lupo a tutti gl istudenti italiani!Lesono ormai terminate: il, ile isono un ricordo, è tempo ormai diper l’avvio di questo nuovo anno scolastico. Ecco le migliori frasi di augurio per il primo giorno di scuola."Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre". (