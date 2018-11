Ti ha tradito? Ecco cosa devi fare

Quando è con te whatsappa in continuazione con non si sa bene chi, è sfuggente e appena può scappa non si sa dove. Ormai sei quasi certo (o certa) che il tuo partner abbia qualcun altro e non sai bene se distruggerlo o affogare in un mare di lacrime. Peggio, a scivolare nella "scappatella" sei stato tu e ora sei diviso tra il senso di colpa e il volerlo rifare. Quindi? Che si fa? A spiegarci questo e molto altro ci pensserà Valentina Rossi, psicosessuologa dell'Istituto di sessuologia clinica di Roma, all'interno della videochat di oggi! Già perché dalle 16.30 alle 17.30 torna l'appuntamento con la Skuola Tv! Non vorrai mica perderti la puntata?!



7. Prendi tempo, poi parti all'attacco

6. Sei davvero sicuro che sia tradimento? Ecco come capirlo

5.Prova a capire perchè ti ha tradito/a

4.Non cadere negli stereotipi

3.Se il traditore sei tu: prima di confessare fai chiarezza

2.Hai scoperto i suoi messaggi compromettenti su WhatsApp: ragiona a mente fredda

1 Se il tradimento è solo nella mente: non ti preoccupare

e ti fa star male, ma puoi affrontarlo. Anche se non è semplice, cerca di mantenere un po’ di lucidità e prendere del tempo per riflettere prima di decidere sul futuro della vostra relazione. Potrebbe essere utile parlare di come ti senti con una persona che ti ispira fiducia e che ti può ascoltare. Le sensazioni più comuni sono senso di colpa o inadeguatezza. Spesso la motivazione è nascosta nella relazione e perciò la colpa non può essere attribuita solo ad uno dei due. La lucidità serve proprio per poter parlare di te, del/la tuo/a ragazzo/a, ma soprattutto di cosa non va nel vostro rapporto. Stare insieme comporta il rischio che non vi capiate, che cose dell’altro non vi piacciano e che sia difficile parlare di quello che sentite con trasparenza e tranquillità.Essere geloso eè una cosa che capita quasi a tutti. Il primo passo è capire se questo pensiero ha delle motivazioni nelle tue paure personali (ti senti insicuro,e ora hai paura di soffrire ancora), oppure se ci sono stati degli indizi seri che ti fanno pensare a qualcosa del genere. Sbirciare sui social o sul telefono è una tentazione forte, ma spesso non è la soluzione che chiarisce i dubbi. Nelle relazioni la fiducia va data e conquistata. Il controllo potrebbe diventare controproducente. Prova a parlare di più di tutte quelle cose che non ti sono chiare e ascolta le tue emozioni.È molto importante avere accanto una persona che rispetti i tuoi tempi e i tuoi desideri anche nella sessualità. Quando si sta insieme si cerca di “fare una media” tra gusti, preferenze e scelte di ciascuno, rispettando le differenze. È normale avere paura di essere mollato/a perchè non sei ancora pronto a quel passo o perchè hai gusti differenti da quelli del partner. Parla delle tue idee e dei tuoi sentimenti legati alla prima volta e, più in generale, alla sessualità. Certo, parlare non risolve sempre tutti i problemi, ma ti può aiutare ad avere un’idea più chiara di te, dell’altro e di quello che sentite. In ogni caso “fare l'amore per l’altro perché non voglio perderlo” non è la soluzione migliore., per questo lo fanno di più?? Niente di più falso. È facile perderti in discorsi infiniti sulle differenze fra maschi e femmine rischiando di essere riduttivo e superficiale. Normalmente si pensa che i maschi abbiano sempre voglia di. Lee non perché hanno desiderio fisico. Queste affermazioni descrivono solo in piccola parte la realtà, in cui maschi e femmine sono più simili di quello che pensi.. Perciò non è possibile dire in linea così generale che i motivi siano uguali a seconda di essere maschio o femmina, anche perché, se ci pensi, i motivi sono diversi per ciascuno di noi e per ciascuna situazione in cui ci troviamo, a prescindere dal genere.In una storia importante sei sicuramente più coinvolto del normale e, di conseguenza, più portato a confidarti.. Raccontare la verità ti può portare a mettere in discussione il rapporto, e perciò a lasciarti o a rimettere a posto i pezzi. Quindi prima di pensare al dover o meno comunicare questo evento, devi assolutamente far chiarezza su che cosa ha significato per te come persona e per la tua relazione di coppia.L'hai beccato a tradirti su WhatsApp , ne sei certo. Oltre alle iniziali emozioni di sorpresa e rabbia, dovresti considerare a mente fredda come comportarti. Una possibilità è quella di discutere con l’altro di quello che hai visto e che hai pensato al riguardo. Può anche capitare di “prendere un grosso granchio” e scoprire che ciò che appariva come evidente ha una motivazione molto più semplice e innocua. Il consiglio è quello di non essere insistente e di non aggredire il/la tuo/a ragazzo/a: dagli la possibilità di spiegare e di ascoltare quello che ti sta dicendo.In realtà. Fantasticare è ben diverso dal fare qualcosa nella realtà. Basti pensare che,, anche se ne avrebbe avuto occasione. Le fantasie possono portare una forte sensazione di piacere. Nelle fantasie, infatti, anche tu sei del tutto libero e puoi costruire scenari o situazioni in grado di farti sentire bene ed appagato. Questa energia inoltre può essere usata anche all’interno della relazione per rendere il tutto un po’ più stuzzicante, per conoscersi meglio e avvicinarsi di più.