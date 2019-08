Valle d'Aosta calendario scolastico 2019 2020: inizio scuola, vacanze, ponti

Calendario scolastico 2019/2020 Valle d’Aosta

Primo giorno di scuola giovedì 12 settembre 2019

Vacanze di Natale 2019/2020 dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

Vacanze d’Inverno dal 24 febbraio 2020 al 26 febbraio 2020

Vacanze di Pasqua 2020 dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020

Ultimo giorno di scuola 2020 venerdì 12 giugno 2020

Feste e ponti calendario scolastico Valle d’Aosta 2019/2020

7 e 8 dicembre 2019 ponte dell’Immacolata

Dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 6 gennaio 2020 vacanze natalizie

Dal 9 aprile al 14 aprile 2020 vacanze pasquali

25 aprile 2020 anniversario della Liberazione

Venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020 ponte per Festa del Lavoro

2 giugno 2020 ponte della festa della Repubblica

La festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).

100 giorni di maturità 2020, probabilmente intorno al 10 marzo

le date maturità ancora non sono state stabilite precisamente ma è probabile che gli esami di Stato 2019 avranno inizio mercoledì 17 giugno 2020

Tieni presente che le scuole sono tenute a rispettare il calendario ma, all'interno dell'autonomia scolastica, possono decidere di modificarlo con ulteriori giorni di apertura o altri cambiamenti secondo necessità. Inoltre sono previste chiusure per le festività nazionali e per la festa del Patrono. Manlio Grossi