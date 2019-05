Segnali e funzioni della comunicazione non verbale (CNV)

I segnali della comunicazione non verbale sono suddivisi in 4 tipologie:1) i movimenti del corpo2) la posizione del corpo3) i fenomeni paralinguistici4) gli “artefatti”comprendono: i nostri atteggiamenti, i gesti e la mimica facciale. Tutti elementi che lasciano trasparire, se correttamente interpretati, le nostre vere emozioni.Laè riferita all'orientamento e alla distanza tra noi e gli altri durante l’atto comunicativo, a volte ci avviciniamo per parlare all'orecchio, a volte teniamo una certa distanza etc.sono tutti quei piccoli elementi che arricchiscono la comunicazione tipo: le pause durante i discorsi, il volume e il tono della nostra voce, la cadenza, i sorrisi, i silenzi, le esclamazioni etc.Con il terminesi intende invece l’insieme degli elementi che modificano il nostro aspetto: il modo di truccarci, la pettinatura, il nostro abbigliamento, gli accessori.Vediamo oradella CNV.Tutti i segnali della CNV svolgono 3 tipi di funzioni.1): attraverso gesti codificati, come ad esempio il linguaggio dei sordomuti, la mimica.2) Rendere la: ad esempio quando aggrottiamo la fronte se non siamo convinti di qualcosa, quando enfatizziamo un discorso con una marcata gestualità, quando ci allontaniamo dal nostro interlocutore per dimostrare il nostro disappunto.3): gesti come una pacca sulla spalla, una stretta di mano, un cenno con il capo oppure un semplice “ciao” agitando la mano sono tutti modi per rafforzare la comunicazione.