La qualità della relazione in azienda

Dipende dal tipo di comunicazione che esiste tra il vertice aziendale, manager, collaboratori. Ad un lavoratore non basta sapere che cosa deve fare e come, deve capire anche il perchè svolge determinate funzioni in un certo modo. Deve essere informato sugli obiettivi dell'azienda e del suo lavoro. Se la comunicazione è insufficiente o utilizza forme sgradevoli fatte di imposizioni, i rapporti umani si sgretolano e anche la motivazione a lavoro. Perchè vi sia partecipazione, l'informazione deve viaggiare a due vie: dall'alto verso il basso e viceversa. Il dialogo deve essere sistematico e continuo. La demotivazione è il risultato della mancanza di partecipazione e di comprensione di ciò che deve essere fatto. I responsabili delle organizzazioni che si accorgono dell'esistenza di una tale situazione, spesso pensano di porvi rimedio ricorrendo a qualche forma di motivazione materiale (denaro, spostamenti di ufficio, riconoscimenti), mezzi che servono a poco e hanno effetti solo momentanei. Per evitare la disaffezione del lavoratore, occorre: precisare gli obiettivi, non eccedere nel dettaglio, chiarezza nella valutazione dei risultati, disponibilità di adeguati supporti (mezzi, informazione, assistenza), percezione di un'adeguata organizzazione. Il linguaggio non va trascurato, è connesso con il tipo di rapprto che il management intende stabilire con i collaboratori. Laddove è presente un'impostazione, il linguaggio è ingiuntivo (quello tipico del comando); viceversa un atteggiamento paternalistico conduce all'impiego di formule evocative che usano giri di parole per arrivare indirettamente al messaggio. Un atteggiamento direttivo si avvale di una comunicazione indicativa che costruisce un approccio oggettivo e diretto ai contenuti da trasmettere.