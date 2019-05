Psicometria

La psicometria è un campo della psicologia che si occupa delle teorie e delle tecniche della misurazione psicologica, che comprende la misurazione delle conoscenze, abilità, attitudini, interessi, conseguimento in particolare grado o corso e tratti della personalità.La misurazione di questi fenomeni non osservabili è difficile e gran parte della ricerca e delle conoscenze accumulate in questa disciplina sono state sviluppate nel tentativo di definire e quantificare adeguatamente tali fenomeni. La ricerca psicometrica coinvolge tipicamente due compiti principali di ricerca, vale a dire: la costruzione di strumenti e procedure per la misurazione; e lo sviluppo e il perfezionamento degli approcci teorici alla misurazione.Quindi si può dire che il metodo di misurazione si basa sulla quantificazione dei comportamenti rispetto alla qualità dei comportamenti e comprende l'insieme dei metodi di ricerca per studiare quantitivamente questi fenomeni.La psicometria è in grado di fare una misurazione sull'intensità dei fenomeni, sulla loro durato e anche la frequenza dei fenomeni psichici.Si può definire la psicometria una disciplina concreta che studia i fenomeni solamente concreti. Il pionere della psicometria è Charles Spearman mentre Leon Thurstone ha perfezionato tale disciplina.