Psicofisica e sensazione

Una sensazione si ha quando un organo riceve dal mondo esterno degli input e la ricezione produce un'impressione soggettiva. Il primo problema è che i nostri organi catturano solo una parte degli stimoli esterni.Si è chiesto qual è la relazione fa stimolo e sensazione soggettiva e se le nostre percezioni soggettive possono essere misurate. Quindi ci si è chiesti come funziona un evento soggettivo che è legato alle caratteristiche fisiche delle stimolazioni. La disciplina che per prima si è occupata di questa questione è la psicofisica, che studia la relazione tra intensità dello stimolo e la sensazione che ne deriva (soggettiva).La psicofisica ci ha permesso di definire due concetti molto importanti. La prima è la soglia assoluta e la seconda è la quantità di energia fisica minima che è in grado di scatenare una sensazione nel 50% dei casi. Ciò vuol dire che si delimita quelli che sono gli stimoli che non riusciamo a cogliere e quelli che siamo in grado di cogliere. Vengono definiti stimoli subliminali, anche se esistono non rileviamo la loro presenza nel 50% dei casi.Ci sono delle procedure e sono 3 metodi per sviluppare le prime ipotesi relativamente queste relazioni: il metodo dei limiti, il metodo degli stimoli costanti e il metodo dell'aggiustamento.