Processi automatici e consapevoli

I processi mentali: caratteristiche dei processi automatici e dei processi consapevoli

I processi mentali possono essere automatici (involontari) oppure consapevoli (volontari).La categorizzazione è intenzionale in molti casi, possiamo, infatti, categorizzare gli stimoli in base a moltissimi criteri, tuttavia, è molto più controversa la natura automatica di questo processo.I processi controllati o intenzionali hanno le seguenti caratteristiche:- sono processi consapevoli, ovvero che possono essere raggiunti attraverso l’introspezione;- hanno un inizio ed un’esecuzione controllata ed intenzionale, che viene implementata attraverso una serie pianificata di azioni;- hanno un alto consumo di risorse cognitive;- sono interrompibili;- il loro funzionamento è in serie.Invece, i processi automatici, sono contraddistinti dalle seguenti peculiarità:- non sono consapevoli;- l’inizio e l’esecuzione non sono vincolati dal controllo intenzionale (ad esempio, possono essere innestati da informazioni motivazionali o situazionali);- non sono interrompibili, perciò, una volta avviati devono essere portati a termine;- sono contraddistinti da un basso consumo di risorse cognitive, perciò possono essere effettuati mentre eseguiamo un processo controllato;- funzionano in parallelo.Tuttavia, i modelli descritti sono due prototipi, ovvero degli esemplari che esemplificano al meglio ciò che stiamo definendo: in realtà, i processi mentali non esclusivamente automatici o esclusivamente volontari bensì si collocano lungo un continuum: vi sono processi che hanno una componente automatica e una componente controllata, ma ce ne sono anche altri che sono totalmente automatici, quali ad esempio la risposta pupillare alla somministrazione di uno stimolo ansiogeno.