Critiche avanzate al metodo sottrattivo

Se tolgo o metto qualcosa, può essere che si modifichi tutto il compito. La mente non lavora veramente in modo sequenziale, ma vi sono dei processi che possono avvenire in parallelo, ci sono stadi che non sono uno dopo l'altro e di conseguenza si sovrappongono anche i tempi. Rete neurali sono uno sviluppo del cognitivismo, lo sviluppo è molto veloce ed è in grado di svolgere con efficienza compiti che noi facciamo più lentamente, però la nostra mente riesce a dare cose che il computer non riesce. Idea di mente seriale è stata messa in discussione, operazione nella nostra mente avvengono in parallelo. Se uso in situazioni semplici queste tecnica, posso usare questa tecnica per avere idea sè questa operazione è richiesta e se questa è più o meno complicata. Se sono in grado di variare in modo di sistematico i compiti, posso capire se il compito rende più difficoltoso il compito. Compito di Stroop ha messo tre diversi gruppi di stimoli, devo dire ad alta voce il colore in cui è scritto ignorando la parola, poi devo dire il nome del colore in cui sono scritte quelle x, e poi leggo solo il colore dove parola e colore combaciano. I tempi impiegati per eseguire questi tre compiti non sono uguali. Tempo di risposta dipendono dalla congruenza tra parola e colore.si è fatta ipotesi che La lettura sia processo automatico.