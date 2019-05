Motivazioni nel modello della Social Cognition

Social Cognition

Secondo Fiske, uno dei più importanti studiosi della social cognition, per spiegare il comportamento umano bisogno andare a individuare quelle che sono le motivazioni che lo portano a compiere determinate azioni.Per Fiske e collaboratori le motivazioni fondamentali delle persone sono cinque: appartenenza, comprensione, controllo, valorizzazione del Se, fiducia.

La prima motivazione riguarda l'appartenenza ossia il bisogno delle persone di appartenere ad un gruppo e sentirsi accettati al suo interno, sia per necessità psicologiche sia per sopravvivenza fisica.

La seconda motivazione riguarda la comprensione ossia la necessità di ogni essere umano di comprendere sé stesso e il mondo che lo circonda. Tale comprensione è intrinsecamente legata alla società in quanto il nostro bisogno di comprendere la realtà è sempre condiviso dagli altri.



La motivazione del controllo parte dalla motivazione della comprensione però in questo caso implica il rapporto tra comportamento messo in atto e i risultati ottenuti. Più gli individui ritengono di avere il controllo della situazione più si sentono realizzati.Valorizzazione di sé è una motivazione che implica i processi affettivi in quanto riguarda la propria stima e la motivazione a migliorarsi.La fiducia è alla base della società ,abbiamo la necessità di fidarci degli altri per riuscire a vivere nella società anche se ciò può portare ad una nostra maggiore vulnerabilità. Per esempio se nostro marito ci prepara la cena non dovremmo dubitare che essa sia avvelenata.