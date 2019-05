Locus of control interno e esterno

Locus of control

Nel 1954 Julian Rotter espose la teoria del "Locus of control" che significa letteralmente "luogo di controllo".

Questa teoria ritiene che le persone diano uno spiegazione degli eventi che accadono intorno a sé che può essere di tipo esterno o interno.

Il locus of control esterno è tipico di quando le persone danno spiegazioni degli eventi attribuendo la causa a fattori esterni che non sono sotto il loro controllo. Per esempio se ad una persona gli viene graffiata la macchina quando l'ha lasciata nel parcheggio mentre andava a fare la spesa attribuisce la causa dell'evento a fattori esterni, come "gli altri non sanno guidare", "guarda come è maleducata la gente"...

La causa degli eventi quindi dipende da fattori esterni.

Nel caso del locus of control interno invece le persone tendono a ricercare la causa delle azioni in loro stessi, si sentono loro i responsabili delle proprie azioni. Nel caso di prima dell'auto graffiata mentre si è andati a fare la spesa la persona attribuirà a sé stessa la causa di quel graffio. "Sono io che l'ho parcheggiata male", "sono io che sono sfortunato".

Innanzitutto bisogno sottolineare che le persone non hanno locus of control esclusivamente esterni o interni ma che possono variare in base alle situazioni.

Secondo le teorie psicologiche un locus of control interno è favorevole quando avvengono degli eventi favorevoli, mentre un locus of control esterno è preferibile quando avvengono degli eventi sfavorevoli.