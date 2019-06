Fase del rompighiaccio e Stili comunicativi

La fase di apertura - il rompighiaccio:-E' il momento più critico (iniziale);-Viene definita fase olfattiva;-Riguarda la formazione della prima impressione;-La valutazione si basa non su aspetti razionali (preparazione, competenza o importanza dell'argomento trattato) ma su basi epidermiche, vissuti personali e percezioni emotive;-L'emittente deve cominciare a costruire la sua credibilità.Tecniche:-Fare domande;-Presentazione personale;-Aforismi (citazioni famose);-Aneddoti o storielle (non pubblicate);-Riferimento ad un fatto veramente accaduto;-Esempio specifico;-Immagine provocatoria;-Un'azione singolare (particolare);-L'uso di metafore.Stile comunicativo: somma delle caratteristiche conferite al comportamento e al linguaggio del relatore. Lo si acquisisce nel tempo e con l'esercizio. Per essere vincente deve essere esito con spontaneità e sicurezza.Stili comunicativi inefficaci e tipo di comunicatore:-Napoleonico: ("Quanto siete fortunati, sono arrivato io!"), Comunicatore: egocentrico, crea distacco, inibisce il pubblico, gestualità controllata, utilizza frasi fatte;-Dimesso: ("Scusate, abbiate pazienza"), Comunicatore: tende a svilire se stesso, la sua gestualità espone incertezza, ha paura di non essere all'altezza, tono di voce basso, tende a leggere testi, non guarda negli occhi i partecipanti;-Amichevole e troppo informale: ("Bene ragazzi, siamo tutti una grande famiglia"), Comunicatore: facilita l'anarchia, è dettato dalla paura del pubblico, atmosfera cordiale e rilassata, i partecipanti tendono a distrarsi e a prendere possesso dell'aula;-Troppo aggressivo: ("Cosi è, e solo così deve essere"), Comunicatore: vuole imporre le sue opinioni, è insicuro, gestualità invasiva (indice puntato, mani chiuse a pugno, mento in avanti), tono di voce alto;-Da maestrina: ("Sono brava perchè ho studiato"), Comunicatore: prevale il monologo, postura rigida, linguaggio troppo tecnico e ricco di dettagli.