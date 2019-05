Euristica della rappresentatività

Tale euristica viene utilizzata per emettere dei giudizi sulla probabilità che un certo evento si verifichi oppure no.Per spiegare al meglio tale teoria viene sempre mostrato un esempio.Viene dato la definizione di un personaggio, un ragazzo giovane che ama leggere i libri, non è molto socievole con gli altri e non ha un buon senso dell'umorismo. Data questa definizione viene chiesto a dei volontari di definire il lavoro svolto da questo soggetto appena descritto. Sono presenti tre scelte: cantante rock, ingegnere, bibliotecario.La maggioranza delle persone risponderà "bibliotecario" come possibile lavoro di questo soggetto appena descritto. Le persone hanno nella loro mente la categoria di bibliotecario con determinate caratteristiche associate, come l'essere introversi e solitari, di conseguenza hanno stabilito in tal modo il lavoro del personaggio in questione.Tenendo però in considerazione le reali probabilità che quel soggetto fosse bibliotecario si vede che la risposta è incorretta. Nella popolazione è più alto il numero di persone cantanti o ingegneri e quindi è più probabile che il soggetto appartenga a questa categoria in quanto il numero di bibliotecari è molto basso all'interno della popolazione.Con l'utilizzo di questa euristica le persone svolgono inferenza senza prendere in considerazione i reali dati statici che riguardano la popolazione.