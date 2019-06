Comunicazione persuasiva e comunicazione in pubblico

Parlare in pubblico

Abili comunicatori

La Comunicazione Persuasiva si divide in 3 caratteristiche importanti:-Ethos: termine greco, significa "il posto dove vivere". Puo essere tradotto in inizio, apparire, disposizione, carattere, temperamento. Per Aristotele indica la forza morale, la conoscenza e la competenza del persuasore. Essere etici significa essere onesti, trasparenti, credibili, ciò attraverso la validità e la carenza delle proprie argomentazioni. Indica sicurezze, determinazione e congruenza tra messaggi verbali e non verbali;-Logos: Fornisce le motivazioni razionali, rappresenta il contenuto oggettivo del messaggio. L'esposizione deve essere sequenziale, chiara, lineare, pragmatica. Il linguaggio deve essere calibrato sulla tipologia del pubblico presente. Vanno evitate: parole antiquariate, vocaboli di esclusivo uso regionale, termini troppo specialistici o parole gergali. Quando però l'argomentazione si basa solo su dati, cifre, percentuali, spiegazioni tecniche o teoriche, e mancano: gli esempi e gli aspetti emozionali, il tema può risultare freddo, noioso, arido, e si genera un distacco dall'ascolto;-Pathos: significa sofferenza, passione, emozione. E' la parte irrazionale dell'essere umano, alterazioni dell' anima che a volte si esprimono come malattie (incidono sul corpo). Lo ritroviamo nei testi poetici, letterari, rappresentazioni teatrali, immagini, ecc... Il suo abuso può suscitare: fantasie e distanza dalle azioni concrete-E' una tecnica, un'arte che non tutti possono imparare;-Non basta una bella voce, un portamento carismatico, una conoscenza elevata, un'estroversione innata.-Riescono a stimolare il pubblico ad una partecipazione attiva;-Si mettono nei panni dell'interlocutore, devono snellire le spiegazioni;-Verificano che i messaggi arrivino a destinazione e siano correttamente interpretate;-Applicano un ascolto empatico;-Utilizzano un lessico semplificato;-Creano emozioni;-Esprimono contenuti precisi, chiari, incisivi;-Utilizzano un linguaggio non verbale.-L'arte del parlar bene, del persuadere;-Disciplina che studia il metodo di composizione dei discorsi;-Ad Atene nel V Secolo A.C. vi erano i sofisti , oratori a pagamento, dimostrarono che la parola è un mezzo per vivere, da essa si può trarre un reddito.