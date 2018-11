Comportamentismo di Watson

Il comportamentismo

Comportamento

Condizionamento

Esso studia il comportamento del' uomo e del' animale da un punto di vista scientifico (oggettivo).Il padre del comportamentismo fu Watson (1913).-si rifà alle teorie di Dewey -non studia la mente perché la definisce una black box ovvero una scatola chiusa;-si basa su due parametri: simbolo – risposta incondizionata;-la teoria di Watson fu definita anche molecolarismo perché il comportamento rappresenta l'unità complessa composta da tante semplici associazioni simbolo-risposta;-le semplici unità si associano in base ai principi di frequenza e condizionamento.-Classico: studiato da Pavlov (1849-1936). Esempio: c'è cane dove alla vista del cibo iniziava a salivare (stimolo incondizionato) nella fase successiva, contemporaneamente al cibo , venne inserito uno stimolo (neutro), la luce di una lampadina, nella fase seguente veniva ripetuto più volte l'associazione "luce-cibo", si osservò così, che il cane iniziava a salivare appena si accendeva la luce anche quando il cibo non veniva più somministrato. La risposta in questo caso diviene condizionata.-Operante: studiato da Skinner (1904-1990). L' esperimento consisteva di inserire un ratto affamato in una gabbia, All'interno di essa vi era una leva. Nella fase iniziale il ratto esplorava la gabbia fino ad arrivare a premere casualmente la leva. In un secondo momento, alla leva venne collegato un distributore di cibo, in modo tale che tutte le volte che il ratto sarebbe riuscito a premerla avrebbe ottenuto il cibo. si osservò così che il ratto, dopo aver ottenuto la prima volta il cibo. Ritornava a premere la leva, questo dimostrò che si era instaurato un condizionamento operante tra la risposta e il rinforzo, perché la pressione della leva non era più casuale, ma volontaria.

Il rinforzo può essere:

-positivo ovvero stimolo a fare meglio;

-negativo ovvero stimolo ad abbandonare.