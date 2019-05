Il comportamentismo per la psicologia sociale

Un antenato che possiamo individuare nello sviluppo della psicologia sociale è il comportamentismo, che si colloca lontanissimo da Freud perché il comportamentismo è il primo tentativo di rendere psicologia, lo studio del comportamento umano una disciplina scientifica. Sono i primi che applicano metodo sperimentale e sono talmente preoccupati di mantenere rigore scientifico da postulare anche impossibilità di spiegare comportamento ricorrendo a costrutti che non sono direttamente osservabili. Approccio comportamentista si basa su idea che comportamento può essere studiato come mera risposta a stimolo fisico oggettivamente dato, che non sia possibile studiare scientificamente quello che c'è in mezzo, ossia la mente, poiché processi cognitivi non sono osservabili non si possono studiare perché non possiamo rigorosamente essere certi di quello che postuliamo. Quello che psicologia sociale riprende da questo approccio non è tanto idea che non si possa studiare ciò che non si osserva, perché psicologia sociale si basa su studio del comportamento anche in termini di processi cognitivi individuali e uno dei costrutti più studiati è atteggiamento, e atteggiamento per sua natura non osservabile dall'esterno. Quindi non è questo aspetto ma quello che psicologi sociali devono al comportamentismo è uso metodo scientifico, volontà di studiare comportamento non su costrutti che non sono in nessun modo documentabili come inconscio freudiano, rapporto tra neonato e la madre, tutti questi aspetti sono assolutamente abbandonati dalla psicologia sociale che adotta l'adozione del metodo scientifico. Avremo modo di parlare di ricerche scientifiche per documentare tutto ciò che viene detto. Altro aspetto che è rimasto del comportamentismo nella psicologia sociale è il processo di condizionamento. Una modalità con cui noi valutiamo gli oggetti, eventi e persone è anche il condizionamento.