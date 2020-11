Colloquio psicologico - Caratteristiche

L’ascolto

Due aspetti fondamentali del colloquio psicologico sono: il setting e l’ascolto.Il setting può essere definito come l’ambiente in cui si svolge il colloquio psicologico. Il setting veicola dei significati comunicativi, quindi è di fondamentale importanza che il professionista vi presti attenzione. È auspicabile trovare un’adeguata via di mezzo tra un setting personale e impersonale (il setting non dovrebbe essere connotato in modo troppo personale ma non dovrebbe neanche essere eccessivamente neutro).Inoltre, non dovrebbe includere degli elementi che potrebbero essere ricondotti a ideologie politiche e/o religiose in quanto ciò potrebbe pregiudicare la relazione e le informazioni che vengono rivelate dal paziente durante il colloquio.L’ascolto è il mezzo attraverso il quale costruire una sana relazione terapeutica. L’ascolto deve essere attivo e ciò implica una rinuncia narcisistica da parte del terapeuta. Ascoltare non significa soltanto prestare attenzione a ciò che la persona dice, ma anche a come lo dice, a tutto quello che non dice, alle incongruenze tra il contenuto di ciò che dice e il non verbale (ad esempio, raccontare un evento drammatico sorridendo o, viceversa, un evento allegro con voce rotta dal pianto). Ascoltare permette di porre adeguatamente le domande al paziente. L’ascolto, inoltre, è indispensabile per costruire la relazione terapeutica basata sulla fiducia.