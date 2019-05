Asch - influenza sociale

Influenza sociale

Asch ha dimostrato che siamo soggetti a due tipi di influenza, quella normativa ossia che facciamo parte di un gruppo sociale e ci guidano le regole di questo gruppo. Influenza normativa può portare ai comportamenti di acquiescenza, manifesto comportamento per essere in linea con gli altri ma nella mia testa continuo a pensare in maniera diversa. Ci sono anche processi di influenza informativa, gli altri diventano per me un parametro di riferimento perchè ci sono situazioni ambigue e non so bene come interpretarle.Mi influenzano i comportamenti altrui perchè mi fido di essi. Penso che per qualche motivo abbiano informazioni in più e accolgo le loro informazioni. Influenza che si verificano in presenza di altri e determinano il nostro comportamento.L'influenza normativa ha può portare ad esiti positivi ma anche negativi. Positivi perché senza questo sentimento di dover uniformarci al gruppo non sarebbe riusciti a costruire la società di oggi. Molti studiosi evoluzionisti sottolineano che la capacità dell'essere umano di lavorare in gruppo gli ha consentito di predominare a livello naturale sugli altri animali e svilupparsi così velocemente.Il lato negativo lo si riscontra quando i soggetti si adeguano ai comportamenti di un gruppo che non sono ritenuti però socialmente utili, come una persona che si mette a fumare perché è un'azione compiuta anche dagli altri membri del gruppo.