INVALSI, "effetto scuola": un'Italia a due marce

Aumenta la distanza tra Nord e Sud. Anche secondo le prove Invalsi. A certificarlo è lo stesso Istituto che organizza i questionari - che dovrebbero testare le competenze degli studenti e, di riflesso, dell'intero sistema scolastico - nel suo Rapporto sul valore aggiunto, misurato analizzando i test del 2018.

Il valore aggiunto

I risultati: nel mezzogiorno maggiore divario

Le prove Invalsi per il 2019

La metodologia effettuata dall'INVALSI si è basata sul valore aggiunto, o cosiddetto, che si "testa" da settembre 2016. Si tratta di unache non dipendono dalla scuola: il livello socio-culturale del territorio (); il livello socio-culturale della famiglia di ciascun alunno (); le competenze che gli studentidella scuola.Le prove Invalsi 2018 hanno coinvolto oltre(classe seconda e quinta), circa(classe terza) e circa(seconda classe). Nell'arco di tre settimane sono state erogateagli allievi delle medie e in due settimane oltre 1,1 milioni a quelli delle superiori.Secondo quanto reso noto dall'INVALSI, la grande maggioranza delle scuole d'Italia ottiene i risultati che era prevedibile ottenesse, tenuto conto delle caratteristiche dei suoi studenti; mentre, a seconda che raggiungano o meno i risultati attesi. In questo contesto, tuttavia, si rileva come il sistema scolastico nel mezzogiorno e nelle isole tende a una divaricazione fra scuole più e meno efficaci maggiore di quella presente nelle regioni settentrionali e centrali, dove l’efficacia del servizio scolastico sembra essere invece più uniforme. Infatti, le scuole “meno efficaci”, vale a dire quelle che non riescono a far fare agli studenti un salto in avanti (nonostante le condizioni di partenza), al sud sono di numero maggiore rispetto a quelle eccellenti. Dalle regioni del centro in su, questa differenza è meno marcata.Per la prima volta, da quest'anno anche le ragazze e i ragazzi dell'in Italiano, Matematica e Inglese e le svolgono al computer. Gli studenti coinvolti in questo caso sarannosuddivisi in 25.800 classi e le prove saranno somministrate fino al 30 marzo in una, due o tre giornate, secondo il calendario stabilito dalle scuole.

La prova di Italiano, unica per tutti gli indirizzi, prevede domande di analisi e comprensione del testo e di riflessione sulla lingua, per una durata di 120 minuti. La prova di Matematica, invece, è differente a seconda della scuola, con domande di diversa tipologia a seconda che si tratti di licei di indirizzo non scientifico e istituti professionali, di istituti tecnici o di licei scientifici. I ragazzi avranno, anche in questo caso, 120 minuti per completarla. La prova di Inglese è bilivello - B1 e B2 - e servirà a valutare la conoscenza della lingua secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue”. E’ divisa in due parti: lettura e ascolto. Per la prima, sono previsti 90 minuti massimi; per la seconda, 60 minuti.