Sturm e Trotzendorf

Le due scuole protestanti più famose a carattere umanistico, entrambe scuole pubbliche municipali, furono quelle fondate da Giovanni Sturm e Valentino Friedland detto Trotzendorf.Sturm era amico di Erasmo da Rotterdam e fondò a Strasburgo una nuova scuola mediante la fusione e la riorganizzazione del pre-esistente. Egli auspicava una scuola ampia e numerosa, condizioni affinché gli studenti fossero maggiormente stimolati. Il Ginnasio di Strasburgo comprendeva una scuola elementare, una scuola media (9 anni e più tardi 10), ed una scuola universitaria, della durata di cinque anni. L’organicità e la gradualità dei programmi fu curata in modo particolare.. Vi si studiavano le lingue classiche e benchè il numero dei frequentanti sfiorasse le 1500 unità, l’organizzazione era perfetta. La parte universitaria fu trasformata in università vera e propria e i corsi rimanenti servirono da esempio sia per la creazione di altre scuole protestanti e anche per l’istituzione di scuole umanistiche gestite dai Gesuiti.Partendo da un’idea di Sturm, Valentino Friedland detto Trotzendorf (chiamato Trotzendorf dal nome del villaggio della Slesia dove era nato() fondò a Golberg un ginnasio organizzato come si trattasse di una piccola repubblica con i senatori, i questori, i consoli, ecc… Lo stesso Trotzendorf ricopriva il ruolo di dittatore anche se concedeva sempre ai suoi alunni, provenienti da tutte le classi sociali, una grandissima autonomia che si risolveva, alla fin dei conti, di un autogoverno. Gli economi si occupavano degli alloggi, gli éfori delle mense, i questori delle lezioni. Coloro che si rendevano colpevoli di un’infrazione erano sottoposti al giudizio di dodici senatori e potevano difendersi pronunciando la difesa in latino. Il principio che ispirava Trotzendorf era di rendere lo studio più attraente del gioco. Il tratto più originale era il tentativo, riuscito, di far scaturire dalle stesse attività sociali degli allievi l’esigenza della disciplina liberamente decisa e rispettata. Anche il metodo di Trotzendorf sarà ripreso da scuole sia cattoliche che protestanti, anche se in forme parziali.