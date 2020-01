Naturalismo - Contesto storico

Naturalismo: un breve contesto storico

Il naturalismo è un movimento che inizia a svilupparsi in Francia nella seconda metà del diciannovesimo secolo, in particolare tra gli anni 60 e 90. Non è certamente casuale il fatto che, parallelamente a questo movimento letterario, Auguste Comte domina il panorama filosofico in qualità di fondatore del positivismo, che sostiene un accentuazione del dato scientifico in favore di un’ eliminazione di ogni mistero: la logica e l’attaccamento alla realtà trionfano e per questo motivo si parla spesso di un “illuminismo al quadrato”.Parallelamente al naturalismo si sviluppa il simbolismo: una tendenza opposta al naturalismo, sostenitrice della poesia pura e della centralità della musica nel comporre poesia. I principali esponenti di questo movimento per certi versi antitetico al naturalismo furono Ribaud, Verlaine e Mallarmè.Il realismo naturalistico, come si può intendere, ebbe vita breve: da un lato il pubblico non gradisce una letteratura che tratta il “marcio”,ciò che c’è di negativo, della società, turbando gli animi; si preferivano lungamente i drammi interiori di personaggi eletti, i quali si trovavano al di “fuori” della società e nei quali era più semplice immedesimarsi. D’altra parte si fa strada nella coscienza del pubblico un atteggiamento scettico nei confronti della ragione e di rifiuto verso l’arido materialismo positivista.