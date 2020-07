Differenze tra naturalismo e verismo

La realtà descritta dal naturalismo è quelle delle città francesi. La Francia si era molto industrializzata, il naturalismo indaga quindi gli effetti dell’industrializzazione sul sotto-proletariato urbano; il verismo invece indaga la realtà arretrata e statica del Mezzogiorno d’Italia, una realtà rurale, costituita da piccoli paesi di campagna; • sia il naturalismo che il verismo ritengono che la società sia regolata da leggi scientifiche che determinano i comportamenti umani, ma le leggi veriste hanno caratteri differenti rispetto a quelli francesi: i veristi ritengono che la realtà sia dettata dalla legge del più forte; • in Francia la letteratura ha lo scopo di denunciare la realtà, al fine di modificarla: siccome vi sono delle leggi che governano il comportamento degli uomini, conoscendole è possibile intervenire sui fattori che determinano comportamenti negativi al fine di migliorare la realtà.Lo scopo della letteratura naturalista è perciò simile a quello della letteratura di Manzoni; invece nel verismo la letteratura ha la funzione di far conoscere una realtà immutabile e immodificabile; difatti nel Ciclo dei vinti i personaggi che tentano un riscatto sociale falliscono sempre; nel naturalismo l’autore è uno scrittore impegnato socialmente che, pur dall’esterno, giudica la realtà che descrive (denuncia sociale presa di → coscienza), infatti Zolà con J’accuse tenta di difendere il generale alsaziano di origine ebraica Dreyfus; invece nel verismo lo scrittore non è impegnato socialmente perché non ha alcun interesse a modificare la realtà;