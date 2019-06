Università, come scegliere? Scopri l’ateneo al top nelle classifiche e a misura di studente

Università della Valle d’Aosta: respiro internazionale e servizi in un contesto naturale eccezionale

Con gli esami di maturità ormai alle spalle, inizia una. Non tutti, però, hanno già le idee chiare su “cosa diventare da grandi”, e non sempre sono consapevoli di quanto sia importante, per il proprio futuro, non solo l. Perché le università non sono tutte uguali, e l’ambiente di studio e i servizi dedicati agli studenti possono fare davvero la differenza. Per questo è importante scegliere. Progetti internazionali, rapporto diretto con i docenti, formazione di prim’ordine, un contesto naturale eccezionale in una città a misura di studente: tutto questo è, uno degli atenei eccellenti italiani, che - secondo gli ultimi dati AlmaLaurea -Quali sono i motivi per cui questi? In primis,, in una città che, per qualità della vita, è tra le prime in Italia. La sede, infatti, si trova ad, una città stimolante e sicura, dove è possibile vivere la montagna, nelle pause tra una lezione e l’altra, in tutti i mesi dell’anno. Un altro punto di forza dell’ateneo è il: alcuni corsi di laurea prevedono addiritturagrazie alle convenzioni con l’Università di Savoie Mont Blanc, della Côte d’Azur, di Saragoza. Tra gli accordi internazionali più recenti quelli con l’Università di Berna, Portsmouth e la convenzione con la University of Louisville che prevede, per gli studenti del corso di laurea magistrale di Lingue e culture per la promozione delle aree montane, la possibilità di frequentare un semestre presso l’ateneo in USA, senza dover pagare le tasse statunitensi.Grazie alle sue piccole dimensioni, poi,, evitando quell’effetto di “spaesamento” così comune nel passaggio dalla scuola all’università.L’non poteva che essere riconosciuta anche, che ogni anno offrono agli studenti delle utili coordinate per la. L’ultima indagine Censis, del 2018, colloca l’, sempre tra gli atenei non statali. Nel 2017, nella stessa categoria,A oggi l’comprende quattro corsi di laurea, due corsi di laurea magistrale e un corso di laurea magistrale a ciclo unico, divisi in due dipartimenti:. Le iscrizioni ai corsi sono aperte fino al 9 settembre per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria e per il Corso di laurea in Lingue e comunicazione per il l’impresa e il turismo, e fino al 18 settembre per tutti gli altri corsi di laurea, triennali e magistrali. Eccoli nel dettaglio:Sappiamo benissimo che una delle principali preoccupazioni degli studenti che stanno per iscriversi all’università è quella di riuscire a. Anche su questo punto,. Il tasso di occupazione dei laureati biennali intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo è. Questo però non è un risultato casuale: infatti, l’ateneo mira a, grazie alla collaborazione con aziende ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di stage e tirocinio in ambito regionale, nazionale ed internazionale, da svolgere durante gli studi.