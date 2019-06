Università, come scegliere quella giusta per te? Ecco la guida completa

Università italiana in pillole

Con la Maturità arrivata ormai agli sgoccioli, ai ragazzi non resta che concentrarsi sullache influenzerà il loro futuro: quella relativa allaDecidere, però, quale percorso intraprendere non è impresa certo facile vista l’ampia offerta formativa. Proprio perad affrontare questo delicato e importante momento della loro vita, la puntata odierna diin onda su, realizzata in collaborazione consi focalizza sulla scelta dell'università.Per chi vuole proseguire gli studi, la scelta dell’università è vastissima:offerti ad un numero di matricole che è in aumento e arriva a sfiorare le 300mila unità. Secondo i dati AlmaLaurea sonoche rappresentano il 44% del totale, ei cosiddetti double degree; irrompe poi il digitale. Le competenze in questo ultimo ambito, infatti, sono sempre più richieste in tutti i settori lavorativi. Ma quali sono quelli che offronoSono certamente richiesti professionisti inMeno gettonati coloro che hanno conseguito un titolo nei settori psicologico, geo-biologico e giuridico. E oltre alla laurea, adci sonoSono queste alcune delle informazioni che è possibile trovare in unaDopo averla consultata, scegliere la facoltà giusta per te sarà più semplice!