Università: penso al lavoro o alle mie passioni?

Quanti di voi si stanno facendo questa domanda o quanti se la sono già fatta proprio in questi giorni, in cui bisogna decidere quale facoltà scegliere. Intorno a questo argomento c'è sempre stato un forte dibattito: meglio decidere seguendo il cuore, oppure pensare alle statistiche e quindi orientare la scelta in base al futuro lavorativo?





Trovare i propri talenti

Quale facoltà?

Come scegliere il proprio percorso?

Scegliere ilè una scelta molto difficile, ed è anche compromettente per il, chi meglio di voi lo sa. A volte però l’istituzione scolastica non orienta bene i propri alunni e non li prepara ad affrontare una decisione così importante. Tra i banchi ci sarebbe insomma bisogno di studiare anche un modo per scovare i propri talenti, capire cosa piace di più ad ogni studente, così da sviluppare le competenze maggiori da incanalare nei diversi sbocchi professionali, in uno. In questo modo, si potranno trovare le giuste soddisfazioni all'interno di ciò che richiede il mercato del lavoro.E se il problema fosse proprio questo:Negli ultimi anni l’università è totalmente cambiata, si sono moltiplicati i corsi di studio, ed è anche aumentato il tempo medio di permanenza all’università, infatti secondo alcuni dati. In più sono anche aumentati gli iscritti rispetto al passato, magari non tutti sono fatti per l’università e non tutti ci tengono a formarsi in tempo per lavorare. Dunque, bisognerebbe riflettere sul fatto che qualsiasi facoltà si scelga quello che importa maggiormente è ampliare le proprie competenze e la propria formazione, che si spera non finisca mai.Di sicuro, è importante guardare alle esigenze del mondo del lavoro per scegliere il proprio percorso. Tuttavia, non bisogna pensare di essere "condannati" a scegliere qualcosa che si odia per poter lavorare in futuro. Certo, la disoccupazione è un incubo, ma può esserlo anche dover lavorare per tutta la vita in un ambito che non soddisfa. E' importante, quindi, studiare il mondo di oggi e capire quale potrebbe essere - alla luce dei propri talenti - il ruolo che si immagina per sé stessi. Quindi, riflettere sugli strumenti che servono per diventare il professionista che si spera di essere in futuro. A quel punto, la scelta diventerà ovvia e dovrete solamente capire quale ateneo offre i corsi più innovativi ed efficaci nel settore in cui intendete specializzarvi.