Vuoi lavorare subito e guadagnare bene? Laureati in Statistica

Che la laurea non dà più la garanzia di un lavoro e di buoni guadagni è sotto gli occhi di tutti. Le statistiche lo confermano. Alcune aree didattiche accusano una profonda crisi occupazionale. Ma, cercando bene tra i tanti corsi di laurea che i vari atenei mettono a disposizione dei propri studenti, c’è ancora l’opportunità di avere una brillante carriera una volta usciti dall’università. Molti di questi, ironia della sorte, sono proprio quelli che fanno capo alla facoltà di Statistica. Secondo i dati Almalaurea, dopo cinque anni dal conseguimento del titolo magistrale biennale, tra i laureati in Scienze statistiche il tasso di occupazione è del 95,9% e le retribuzioni sono, in media, pari a 1.703 euro netti al mese. L’occasione per ribadire la bontà di questi percorsi di studio è la Giornata italiana della statistica (20 ottobre) promossa dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla Società italiana di statistica (SIS).

Molta matematica all’orizzonte: meglio avere fatto studi ‘tecnici’

Lo studente tipo di Statistica? Frequenta le lezioni e si laurea presto

Dopo la triennale? La maggior parte prende anche la magistrale

È però importante sapere a cosa si andrà incontro durante gli anni dell’università. Perché iscriversi a Statistica non è cosa per tutti. I suoi studenti, infatti, danno. AlmaLaurea, inoltre, ha delineato anche il: si tratta in particolare di(52,0% contro il 48,0% delle femmine) che hanno conseguito ildi secondo grado in un(56,1%) o in(27,6%).Una laurea, quella di Statistica, per cui serve costanza e applicazione: per questo,. La conseguenza è una certa(triennali)(si impiegano, in genere, 3,8 anni); con un’età media di conseguimento del titolo che si attesta a 23,7 anni e un voto medio di laurea pari a 99,4 su 110. Inoltre, durante gli studi il 7,8% dei laureati svolge esperienze di studio all’estero riconosciute (come ad esempio l’Erasmus), il 37,4% intraprende un tirocinio formativo curriculare e il 62,8% fa pure qualche lavoretto.E dopo?(biennale). Le motivazioni principali che spingono a farlo? La volontà di aumentare la possibilità di trovare lavoro (41,0%) o di migliorare la propria formazione culturale (29,1%); seguono quanti decidono di proseguire gli studi per migliorare il proprio lavoro (17,3%).(63,9%); mentre un 27,7% opta per Scienze statistiche attuariali e finanziarie.





Che tipo di lavoro si trova?

I settori che ricercano di più gli Statistici

Come detto, il tasso di occupazione dopo la laurea in Statistica per le altre facoltà è quasi inarrivabile. Ma quali sono le condizioni offerte ai neolaureati:, mentre il 16,8% può contare su un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). I profili più richiesti? Al termine della laurea magistrale ci si inserisce nel mondo del lavoro come(18,4%), come(11,4%), ma anche come(7,0%, in particolare come analisti di mercato) e come(5,9%, in particolare come analisti e progettisti di basi dati).In generale,(83,9%), in particolare nel(15,6%),(14,8%) e(14,1%). Il 78,6% lo fa nel settore privato, mentre il 17,6% nel pubblico; minima (ma c’è) una piccola quota che lavora nel settore non profit. Normale che, valutando quanto detto sinora, a cinque anni dalla laurea il 49,6% degli occupati ritenga che la laurea conseguita sia “molto efficace” o “efficace” per lo svolgimento del proprio lavoro; e che un ulteriore 40,2% la ritenga “abbastanza efficace”; mentre