Open Day Università Roma 2019: le date delle giornate di orientamento

Ancora indeciso sulla facoltà da scegliere per l’anno accademico 2019/2020? Niente paura, ci sono gli Open Day, apposite giornate di orientamento promosse dalle facoltà delle varie università d’Italia apposta per far sì che gli studenti si facciano un’idea di cosa potrebbe aspettarli. A Roma le università sono moltissime, sia statali che non statali, ed è davvero facile fare confusione. Ecco perché questo articolo raccoglie per voi tutte le date dei vari Open Day delle università romane: non avrete più dubbi! Dovete solo scegliere la sede e la facoltà che preferite e segnare in agenda la data della giornata di orientamento.

Vediamo ora le date delle giornate di orientamento delle università di Roma divise per università statali e non statali con le relative facoltà.

Open Day Università Sapienza Roma 2019

venerdì 1 marzo 2019, ore 15-17.30: Architettura;

martedì 5 marzo 2019, ore 10-18: Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica - Open DIET;

mercoledì 6 marzo 2019, ore 10-18: Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica - Open DIET;

giovedì 7 marzo 2019, ore 9-18: Studiare Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica - Open DIAG;

venerdì 8 marzo 2019, ore 10-18: Studiare Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica - Open DIET;

venerdì 3 maggio 2019, ore 15-18: Studiare Psicologia nella Facoltà di Medicina e Psicologia.

Open Day Università Tor Vergata Roma 2019

martedì 19 marzo 2019, ore 9.30: Presentazione di Lettere e Giurisprudenza, ore 12: Presentazione di Medicina e Chirurgia;

mercoledì 20 marzo 2019: Presentazione di Economia, Ingegneria e Scienze MM.FF.NN.;

martedì 16 aprile 2019, ore 9.30: Presentazione di Lettere e Giurisprudenza, ore 12: Presentazione di Medicina e Chirurgia;

mercoledì 17 aprile 2019, ore 9.30: Presentazione di Economia, Ingegneria e Scienze MM.FF.NN.;

martedì 7 maggio 2019, ore 9.30: Presentazione di Lettere e Giurisprudenza, ore 12: Presentazione di Medicina e Chirurgia;

mercoledì 8 maggio 2019, ore 9.30: Presentazione di Economia, Ingegneria e Scienze MM.FF.NN.;

martedì 16 luglio 2019, ore 9.30: Presentazione di Lettere e Giurisprudenza;

mercoledì 18 luglio 2019, ore 9.30: Presentazione di Economia, Ingegneria e Scienze MM.FF.NN.;

Open Day Università Roma Tre 2019

mercoledì 13 marzo 2019, ore 9.30: Dipartimento di Scienze Politiche;

mercoledì 20 marzo 2019, ore 9.30: Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo;

mercoledì 27 marzo 2019, ore 9.30: Dipartimento di Architettura.

Open Day Università degli Studi di Roma Foro Italico 2019

venerdì 15 marzo

lunedì 25 marzo

venerdì 29 marzo

lunedì 1 aprile

venerdì 5 aprile

12 aprile

lunedì 15 aprile

Open Day Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - LUISS

Avellino, lunedì 8 aprile 2019, Confindustria Avellino - Via Palatucci, 20/A;

Bari, mercoledì 27 marzo 2019, Confindustria Bari e Bat- Via Amendola Giovanni, 172/R;

Benevento, martedì 9 aprile 2019, Liceo Pietro Giannone- Piazza Risorgimento, 4;

Caserta, mercoledì 10 aprile 2019, Confindustria Caserta- Via Roma, 17;

Catania, lunedì 26 marzo 2019, Confindustria Catania- Viale Vittorio Veneto, 109;

Catanzaro, lunedì 8 aprile 2019, Liceo Galluppi - Via A. De Gasperi, 76;

Cosenza, martedì 9 aprile 2019, Liceo B. Telesio - Piazza XV Marzo;

Foggia, giovedì 28 marzo 2019, Liceo Lanza- P.le Italia, 3;

L'Aquila, giovedì 11 aprile 2019, Confindustria l'Aquila- Localita' Nucleo Industriale - Campo di Pile;

Lecce, lunedì 18 marzo 2019, Liceo Palmieri - Viale dell'Università, 12;

Napoli, martedì 2 aprile 2019, Liceo Jacopo Sannazaro - Via Giacomo Puccini, 12;

Palermo, lunedì 25 marzo 2019, Sicindustria Palermo- Via XX Settembre, 64;

Pesaro, mercoledì 13 marzo 2019, Liceo Mamiani - Via Gramsci, 2;

Pescara, venerdì 12 aprile 2019, Liceo D'Annunzio- Via Venezia, 41;

Potenza, giovedì 11 aprile 2019, Liceo Quinto Orazio Flacco- Via Vaccaro, 36/B;

Reggio Calabria, mercoledì 10 aprile 2019, Liceo Tommaso Campanella- Via Tommaso Campanella, 24;

Salerno, mercoledì 3 aprile 2019, IIS Genovesi - Da Vinci - Via Principessa Sichelgaita, 12/A;

Open Day Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA

Roma, ore 9: sabato 11 maggio, sabato 20 luglio, sabato 14 settembre;

Palermo, ore 15: mercoledì 20 marzo, ore 9.30: sabato 18 maggio, sabato 20 luglio, mercoledì 11 settembre.

Open Day Università Campus Bio-Medico

Open Day Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano: sabato 11 maggio 2019;

Piacenza: giovedì 16 maggio 2019;

Cremona: lunedì 13 maggio 2019;

Brescia: sabato 18 maggio 2019;

Roma: venerdì 17 maggio 2019.

Date ancora non stabilite