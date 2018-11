Università Cattolica, scopri il campus di Roma e partecipa all’Open Day

Il giusto mix di tradizione e innovazione. Con queste parole è possibile raccontare il Campus di Roma dell’Università Cattolica, ateneo che proprio per le sue peculiarità ha attirato oltre 5mila studenti che frequentano i corsi di laurea e circa 1.300 che invece lo hanno scelto per iscriversi ad un corso post-laurea. Ricca infatti è l’offerta formativa, oltre ai percorsi in ambito medico, farmaceutico e delle professioni sanitarie, è in forte crescita l’offerta in ambito economico. Il corso di laurea in Economia e gestione dei servizi offre, infatti, una solida formazione di carattere economico, giuridico e matematico e permette, al terzo anno, di scegliere tra tre diversi profili: Servizi professionali, Management per l’impresa e Management per la sanità. Il corso - oltre alla didattica di prim’ordine - si distingue per l’attenzione allo studente, seguito in ogni aspetto della carriera universitaria, e per l’apertura internazionale, con le tantissime opportunità di scambi ed esperienze all’estero. Inoltre il Campus di Roma dell’Università Cattolica offre ai suoi studenti innumerevoli servizi: un sistema bibliotecario, un servizio di tutorato, la mensa, collegi per i fuori sede, assistenza sanitaria e consulenza psicologica, borse di studio e un’area dedicata interamente alle attività sportive (campi di calcio, calcetto, tennis e pallavolo). Se vuoi conoscere da vicino il campus di Roma della Cattolica, allora non ti resta che guardare il nostro video e partecipare all’Open day che si terrà il prossimo 23 novembre.