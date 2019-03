Open Day Università Milano 2019: tutte le giornate di orientamento

Non hai ancora deciso quale facoltà scegliere e la sola cosa che sai è la città? Niente paura! Se hai scelto di andare a studiare all’università nella città di Milano questo è l’articolo giusto: qui troverai tutte le date degli open day, le giornate di orientamento proposte dalle varie facoltà, sia statali che non statali, per permettere agli studenti di avere le idee più chiare possibile e di scegliere con consapevolezza. Dopo esserti recato alle giornate di orientamento delle università di Milano che sono nei tuoi pensieri non ci saranno più dubbi e potrai compiere la scelta migliore per te.

Vediamo ora tutte le date degli open day delle università di Milano divise per università statali e università non statali, ognuna con le sue facoltà.

Open Day Università Statale di Milano 2019

sabato 25 maggio 2019: tutti i corsi di laurea.

Open Day Università Milano Bicocca 2019

sabato 11 maggio 2019: d. U6 e U7 Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano.

Open Day Politecnico di Milano 2019

sabato 6 aprile 2019: dalle 9:00 alle 16:10, presentazioni dei corsi di studio e dei test di ammissione di tutti i corsi di laurea triennale in ingegneria, design e architettura e del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Ingegneria Edile-Architettura.

Open Day Università Bocconi 2019

sabato 4 maggio 2019: il programma sarà disponibile da aprile.

Open Day Università IULM 2019

Corsi triennali: sabato 23 marzo 2019, sabato 18 maggio 2019, martedì 9 luglio 2019;

Corsi magistrali: giovedì 9 maggio 2019.

Open Day Università Vita - Salute San Raffaele 2019

martedì 9 luglio 2019 (apertura registrazioni marzo 2019): Facoltà di Medicina, Facoltà di Psicologia, Facoltà di Filosofia;

(apertura registrazioni marzo 2019): Facoltà di Medicina, Facoltà di Psicologia, Facoltà di Filosofia; mercoledì 11 settembre 2019 (apertura registrazioni luglio 2019): Facoltà di Filosofia.

Open Day Università Cattolica del Sacro Cuore 2019

sabato 11 maggio 2019.

Per partecipare èdi iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili.Per partecipare devi, entro mercoledì 3 aprile.