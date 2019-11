Concorsi Militari 2020, le lauree che puoi prendere all'interno delle Forze Armate

Accademia Militare e Scuola Sottufficiali: qual è la differenza?

Concorsi Militari 2020, quali lauree puoi prendere entrando nell’Esercito

Concorsi Militari 2020, le lauree messe a disposizione dalla Marina Militare

Concorsi Militari 2020, le lauree da prendere in Aeronautica Militare

Concorsi Militari 2020, lauree giuridiche per chi entra nei Carabinieri

Concorsi Militari 2020, laurea in Giurisprudenza nella Guardia di Finanza

Concorsi Militari 2020, le prove d’esame per entrare in Accademia

Concorsi Militare 2020, le prove d’esame per entrare nelle Scuole Sottufficiali

Come superare i concorsi per diventare Ufficiale o Sottufficiale e ottenere una laurea nelle Forze Armate

Dove trovare il giusto supporto per l'orientamento e la preparazione ai concorsi militari

Che la carriera militare attiri tantissimi ragazzi anche oggi non è più una novità. L’Osservatorio sulle professioni in divisa di Skuola.net e Nissolino Corsi, da un paio di anni a questa parte, ha fatto emergere questa esigenza da parte delle nuove generazioni. Circa 1 giovane su 3 – in età scolare o universitaria – prende, infatti, in seria considerazione l’ipotesi di entrare nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Un altro dato interessante è quello che riguarda i maturandi: tra quelli interessati a vestire una divisa, quasi la metà non scarta l’idea di provarci subito dopo il diploma. In questo modo rinuncerebbero all’università? Niente affatto. Perché, cosa che non tutti sanno,(triennale o magistrale, dipende dai casi).. Senza dimenticare l’aspetto economico. Visto che, nel momento in cui si viene assegnati ad un’Accademia o a una Scuola Sottufficiali per iniziare il proprio percorso di studio,, che crescerà con l’evolversi della propria carriera in divisa. Ecco, dunque, quali sono le lauree che possono essere conseguite all’interno delle Forze Armate, con i relativi percorsi da seguire per non farsi trovare impreparati.Prima di entrare nel dettaglio delle varie Forze Armate che consentono di unire vita militare e formazione universitaria – sono Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza – è bene fare una. La differenza è sostanziale:appunto(Maresciallo). Anche icambiano: per candidarsi ai concorsi per entrare in Accademia bisogna avere tra i 17 e i 22 anni (non compiuti) e la formazione dura cinque anni, per i concorsi per le Scuole Sottufficiali il limite è esteso a 26 anni (ulteriormente elevabile a 28 anni per chi ha svolto servizio militare, tranne che per Maresciallo della GdF) e la formazione dura tre anni. Per entrambi, inoltre, servono la cittadinanza italiana e il(conseguibile anche entro la fine dell’anno scolastico di pubblicazione del bando).Nel viaggio tra le lauree che si possono conseguire grazie alle Forze Armate, partiamo. Per entrare nell’(riservata agli aspiranti Ufficiali) il bando di concorso in genere viene pubblicato ogni anno, solitamente tra Gennaio e Febbraio. Una volta dentro, si potranno scegliere tre aree didattiche, a cui corrispondono cinque lauree magistrali (3+2 o a ciclo unico): la Laurea inper gli Ufficiali delle Varie Armi, del Corpo di Amministrazione e Commissariato e dell’Arma Trasporti e Materiali; la Laurea inper gli Ufficiali del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito; le Lauree in, in, inper gli Ufficiali del Corpo di Sanità. Parallelamente si assumerà il grado di Tenente. Nella, invece, oltre al grado di Maresciallo si potrà prendere una delle seguenti lauree triennali:oppureper i Sottufficiali del Corpo Sanitario. Con i bandi che escono tra Febbraio e Marzo, a cadenza annuale.Un’altra scuola ufficiali molto gettonata è l’. Qui la rosa di lauree conseguibili al termine del quinquennio di formazione è davvero ampia. Sono ben sei: ci sono la Laurea inper il Corpo di Stato Maggiore; la Laurea inper il Corpo del Genio Navale; la Laurea inper il Corpo di Commissariato Militare Marittimo; la Laurea inper il Corpo delle Capitanerie di Porto; la Laurea inper il Corpo Sanitario Militare Marittimo; la Laurea inper il Corpo delle Armi Navali. Con il bando che, anche in questo caso, viene pubblicato a Gennaio-Febbraio di ogni anno. Meno scelta per chi opta per l’ingresso nelle Forze Armate da. Le lauree a disposizione sono tre: Laurea, Laurea, Laurea inper i Sottufficiali del Corpo Sanitario. Conseguibili presso la, i cui bandi escono annualmente tra Febbraio e Marzo.Struttura simile, ma con un elenco di titoli universitari conseguibili leggermente inferiore, per l’e per la. Per chi aspira subito al grado di– con il bando di concorso pubblicato sempre tra Gennaio e Febbraio – ci sono comunque a disposizione lauree in vari settori didattici. Questo l’elenco: Laurea inper il ruolo Naviganti e il ruolo delle Armi; Laurea inper il ruolo Ingegneri; Laurea inper il ruolo del Corpo di Commissariato Aeronautico; Laurea inper il Corpo di Commissariato Aeronautico; Laurea inper il Corpo Sanitario Aeronautico. Chi, invece, preferisce partire dal grado dipotrà prendere una laureaoppure una laureaper i Sottufficiali del Corpo sanitario; pure in questo caso la tempistica dei bandi segue quella delle altre Scuole Sottufficiali, con la pubblicazione tra Febbraio e Marzo.Particolare la struttura della formazione per ufficiali prevista dall’Arma dei. In pratica un doppio binario. S’inizia dall’, che per i futuri Tenenti dei Carabinieri mette a disposizione la. Dopodiché si passa alla, dove si ottiene il titolo di II livello: la. Anche qui il bando di concorso viene pubblicato ogni dodici mesi, tra Gennaio e Febbraio. Per chi vuole iniziare dal, invece, ci si dovrà rivolgere alla. Il titolo accademico previsto è uno solo: la Laurea. Come avviene per l’Esercito, anche per gli aspiranti sottufficiali dei Carabinieri il bando di concorso esce tra Febbraio e Marzo.L’unico corpo militare che ha regole un po’ diverse è la. Per entrare nelle ‘Fiamme Gialle’ e, alla fine del percorso di formazione, avere in tasca una laurea slitta tutto avanti di un mese: per l’Accademia Ufficiali Guardia di Finanza il bando di concorso esce ogni anno tra Febbraio e Marzo, per il bando di concorso per la Scuola Sottufficiali Guardia di Finanza si deve attendere Marzo-Aprile. Dal punto di vista accademico, scelta obbligata in entrambi i casi: presso l’, oltre al grado di Tenente, si consegue la; presso lasi prende la LaureaPer entrare nelle Accademie Ufficiali e nelle Scuole Sottufficiali delle varie Forze Armate occorre, dunque, superare un. Ma, una volta rispettati i requisiti di partecipazione sopra indicati,per formarsi alla vita militare e, contemporaneamente, laurearsi? Iniziamo dallee dalle prove comuni a tutte le Forze (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza): ci sarà una(preselettiva), seguita da, dopodiché si passa allae allasulle materie indicate nei singoli bandi (più quella orale in). Per tutti i corpi, tranne la Guardia di Finanza, ci sarà anche l’accertamento dellae un. Per chi si candida per idi Esercito, Aeronautica e Marina si aggiunge una. Per l’Accademiaprevisto anche un, obbligatorio.Per le, comuni a tutte le divise ci sono solo due prove: ile la. Lala dovrà affrontare(quest’ultima prevede anche la prova d’Informatica). La prova, facoltativa, inche potrà sfruttare chi proverà a entrare in(Carabinieri, Aeronautica, Marina, Guardia di Finanza). La(solo lei) prevede pure il. Marina Militare e Aeronautica aggiungono la prova scritta di reclutamento per le Professioni Sanitarie.. Per tutti quanti, tranne che per i candidati della Guardia di Finanza, le graduatorie terranno anche conto dellaposseduti dai candidati, indicati nella domanda di partecipazione.Come visto, sono veramente tante le opportunità di studio e lavoro nelle Forze ArmateNormale un po' d'iniziale disorientamento. Ma la carriera militare è una scelta di vita che richiede molto sacrificio, rispetto delle regole, spirito d'adattamento: solo i più determinati ce la fanno. Partire con il piede giusto è fondamentale. 