Borse di studio IED: sei un creativo? Scopri le opportunità per te!

Dopo la maturità vuoi intraprendere un percorso di studi che ti porti a esprimere la tua creatività, senza trascurare le richieste del mondo del lavoro? Istituto Europeo di Design è una scuola internazionale che da più di 50 anni si occupa di formare professionisti nelle aree del Design, della Moda, delle Arti Visive, della Comunicazione e dell'Arte.

Se vuoi scegliere il meglio nella formazione in questo campo, IED è sicuramente ciò che fa al caso tuo. Ed è alla portata di tutti: ogni anno, infatti, IED sostiene i giovani creativi attuando una politica di agevolazione economica e finanziaria e tramite l’assegnazione di Borse di Studio.

105 borse di studio in palio per i corsi triennali IED

Borse di studio IED: come candidarsi

Borse di studio IED: rinnovo per studenti meritevoli

Per l’anno accademico 2019/20,della retta di frequenza dei corsi Triennali e Professional Training Program delle sediPer partecipare, dovrai attenerti al regolamento del concorso.: se sarai selezionato, vincerai la borsa. Come fare, però, nel pratico?Innanzitutto,e, dopo aver prodotto il materiale, seguire le indicazioni per il suo caricamento. Ai candidati è richiesta una rappresentazione della propria idea in uno o più file/formati e una descrizione del tema scelto. E' consigliato strutturare il lavoro secondo una prima fase di ricerca e una seconda fase di sviluppo del progetto.Ricordati di presentareSe risulterai vincitore della borsa di studio, avrai 3 giorni di tempo per confermare la tua accettazione e 5 giorni per completare la tua iscrizione.Ma il sostegno di IED per gli studenti più motivati non finisce qui., qualora superi tutti gli esami previsti dal piano di studi con una votazione

Scopri di più su come ottenere una delle borse di studio IED >>