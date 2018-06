Sei una futura professionista del digitale? Scopri le borse di studio su misura per te

Sei una giovane alla ricerca della sua strada nel mondo e stai pensando all’ambito delle professioni digitali? DoIng è il progetto perfetto per te! Promosso dalle aziende del Consorzio ELIS, il progetto mira a valorizzare il genio femminile nelle carriere digitali grazie a un piano di sviluppo personalizzato che prevede il confronto diretto con mentori aziendali.

ELIS, centro di formazione con un’esperienza di oltre cinquant’anni, forma giovani professioniste e professionisti in linea con le richieste del mercato del lavoro tramite project base learning. Questo sistema prevede l’integrazione di formazione in aula e progetto in azienda.

Grazie a questo consolidato metodo di insegnamento, più del 90% degli studenti trova lavoro entro un mese dalla fine del corso con una retribuzione media di 23.000€ annui.

Chi può concorrere per le borse di studio?

Una studentessa del quarto o quinto anno delle superiori, diplomata, laureanda o neolaureata

Interessata a intraprendere un percorso professionale sulle tecnologie digitali

Motivata a conciliare studio e attività lavorativa in azienda

Intenzionata ad accrescere le tue life skills, le competenze trasversali necessarie per avere successo nel mondo del lavoro

DaEp – corso di laurea in Ingegneria Informatica DaEP del Politecnico di Milano

Le 25 borse di studio coprono in parte i costi della partecipazione al programma formativo triennale DaEP, per la specializzazione nelle nuove tecnologie. Nello specifico, il programma fornisce agli studenti comprovate competenze tecnologiche e li aiuta a sviluppare un approccio matematico-statistico all'analisi dei dati. Gli studenti si formano a stretto contatto con le imprese del network del Consorzio ELIS e seguendo un programma didattico che comprende: business case, project work, lezioni accademiche frontali e online, progetti aziendali e seminari. Durante il triennio, infatti, gli studenti devono svolgere esperienze lavorative. Al termine degli studi ogni studente ottiene non solo un diploma, ma anche una grande esperienza professionale immediatamente spendibile entrando nel mondo del lavoro. Il corso prevede inoltre l'ottenimento delle certificazioni Java e Sas oltre al TOEFL, che certifica il livello di lingua inglese durante un periodo di esperienza a Dublino. Per essere ammessi al corso è necessario partecipare a un colloquio di selezione e a una prova di gruppo ELIS. Inoltre è previsto anche un test online (TOL) della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

