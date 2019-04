Borse di studio ELIS: scopri le opportunità post-diploma per diventare professionista nel digitale

Dopo la maturità, non è sempre facile decidere sul prossimo passo da fare: se proseguire nello studio o tentare di stabilizzarsi in qualche posizione professionale. Grazie alle proposte di formazione di ELIS per i giovani tra i 19 e 29 anni, tutti coloro che vogliono approfondire le loro competenze in un determinato settore, coniugando conoscenze di tipo teorico e pratico, possono frequentare master e corsi che si pongono come un efficace ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Borse di studio per diventare professionisti del digitale

Per venire incontro alle esigenze di tutti gli studenti, ELIS offre esclusive borse di studio per questi due percorsi post-diploma

- Digital Engineering Program (DEP) in partnership con il Politecnico di Milano;



I vantaggi di iscriversi ad un corso del genere? Semplice, grazie alla commistione di studio e lavoro, sotto forma di stage e apprendistato, gli iscritti avranno modo sia di crescere a livello formativo sia di introdursi allo stesso tempo nel mondo del lavoro a livello internazionale.

25 borse di studio per formarsi come Data Scientist dedicate alle ragazze

I vantaggi dei corsi di formazione ELIS: il 98% degli iscritti trova lavoro

Certificazioni rilasciate dai corsi di formazione ELIS

Tra le borse di studio per il Data Engineering Program (DaEP) in collaborazione con il Politecnico di Milano, si segnalano, progetto promosso dalle aziende del Consorzio ELIS per valorizzare il genio femminile nelle carriere digitali. Si tratta di 2. Possono candidarsi per ottenere una delle borse, infatti,interessate a intraprendere un percorso professionale sulle tecnologie digitali.Questo percorso di formazione ha una durata quadriennale (2+2) ed è rivolto a tutti i diplomati che siano interessati ad approfondire conoscenze in Big Data & Analytics, Cyber Security, Realtà Virtuale e Aumentata, Internet of things, ecc. Il corso si svolge con diverse modalità didattiche interessanti e motivanti come lezioni frontali, project work, seminari, progetti aziendali. Per completare ed integrare la propria preparazione sono previsti inoltrenelle modalità di stage o di apprendistato dopo il primo biennio.Anche questo corso di formazione accoglie giovani diplomati che vogliano specializzarsi nel settore delle nuove tecnologie e dell’analisi dei dati ma la sua durata, a differenza del precedente, è triennale. Anche in questo corso di formazione sono previstein aula o in via telematica, come ad esempio quelle del. Lo studio è naturalmente anche in questo caso affiancato e integrato da esperienze lavorative della durata di 12 mesi sotto forma di stage o apprendistato presso le imprese affiliate con ELIS.Come già detto in precedenza, la possibilità di entrare in aziende temporaneamente tramite uno stage o un apprendistato non è un elemento da poco per un corso di formazione, in quanto offre. I dati sul placement dimostrano infatti che,in una delle più famose e grandi aziende nazionali o internazionali. Inoltre, le certificazioni che rilasciano questi due corsi di formazione costituiscono un elemento di eccellenza essenziale da allegare al curriculum e da spendere quindi nel mondo del lavoro.Leattraverso lo studio e la pratica sono:

- Java Programming Language (Certificazione JAVA SE Programmer Certified Professional Exam)

- Web Component Development with Servlet and JSP Technologies

- Develop Web Applications with JSF

- Android Mobile Developer



Borse di studio ELIS: come candidarsi

- Cisco CCNA (Certificazione 200-120)- Fondamenti di Unix Oracle Solaris (Certificazione Oracle Solaris System Administrator)- Fondamenti di GNU/Linux (Certificazione LPI 101)- VMWare vSphere (Certificazione VCP-DT)- Oracle Certified Associate- Androidofferte da ELIS e vuoi candidarti,È possibile inoltre chiamare il numero, oppure richiedere chiarimenti al seguente indirizzo email:



Cosa aspetti? Candidati subito per ottenere una borsa di studio ELIS!>>