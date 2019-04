Master post-diploma ELIS, la formazione che ti prepara al lavoro: scopri le borse di studio

Hai conseguito o stai per conseguire il diploma? Hai già pensato a cosa farai dopo? Se sei ancora indeciso, scopri le possibilità offerte dai corsi post-diploma organizzati da ELIS, la realtà educativa no profit che mette al centro la persona e il lavoro. I corsi organizzati da ELIS hanno una caratteristica comune: permettono agli studenti di mettere in pratica ciò che approfondiscono sui libri e durante le lezioni, dando loro quasi subito l’occasione di un primo approccio con il mondo del lavoro. Ma quali sono le opportunità da cogliere al volo? Leggi l’articolo e ti spiegheremo perché l’offerta ELIS può fare al caso tuo!

A chi sono rivolti i Master post-diploma ELIS

Master ELIS: un metodo innovativo che concilia teoria e pratica

Corsi e master ELIS: le borse di studio

Master Post-Diploma ICT, che si suddividono in: - Reti e Sistemi

5 mesi + 4 di stage 55 borse di studio

- Sviluppo Applicazioni e Servizi

5 mesi + 4 di stage 40 borse di studio



Master Post Diploma in Industria Digitale, che si suddividono in: - Meccanica Industriale

5 mesi + 4 di stage 44 borse di studio

- Elettrotecnica Industriale

5 mesi + 4 di stage 22 borse di studio

- Fibra Ottica – Corso Tecnico Giuntista

5 settimane, 33 borse di studio



Corsi e master ELIS: il 98% trova lavoro in 6 mesi

Quali certificazioni puoi ottenere

Master ICT Reti e Sistemi:

Cisco CCNA (Certificazione 200-120)

Fondamenti di Unix Oracle Solaris (Certificazione Oracle Solaris System Administrator)

Fondamenti di GNU/Linux (Certificazione LPI 101)

VMWare vSphere (Certificazione VCP-DT)

Master ICT Sviluppo Applicazioni e Servizi:

Java Programming Language (Certificazione JAVA SE Programmer Certified Professional Exam).

Come richiedere una borsa di studio o avere più informazioni

Chi può accedere ai corsi? Poiché questi corsi sono rivolti ai giovani che stanno affrontando il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, oltre a possedere un diploma, requisito indispensabile, basta avere un’età compresa fra i 19 e i 29 anni.Per consolidare una formazione solida, duratura e soprattutto completa, è essenziale far coesistere un’impostazione teorica di base con l’attività pratica. La struttura innovativa delle lezioni e degli strumenti educativi adottati (project work, business case, lezioni accademiche frontali e on line, seminari e progetti aziendali) si unisce alla collaborazione diretta con le aziende del Consorzio ELIS (per consultare l’elenco clicca sul seguente link: http://www.elis.org/consel ) presso cui è possibile avere un primo approccio col mondo professionale attraverso progetti di lavoro dove ognuno può dimostrare le competenze acquisite durante lo studio.Insomma, la formazione post-diploma ELIS è la scelta giusta per chi è orientato ad acquisire competenze utili per inserirsi subito nel mondo del lavoro. Per tutti i giovani di talento che sceglieranno i Master ELIS, il consorzio riserva Borse di Studio esclusive nei seguenti percorsi:Se le borse di studio e la didattica innovativa, tutta rivolta al mondo del lavoro, non ti hanno ancora convinto, forse lo faranno i dati statistici:. Questo è possibile perché l’esperienza professionale ricopre un aspetto essenziale del programma, e tutti coloro che frequenteranno i master ha l’opportunità di svolgere stage e progetti in azienda. Questo fa in modo che, al termine del percorso, lo studente acquisisca non solo un titolo di studio, ma anche esperienza professionale.Oltre alla preziosa opportunità di progetti di lavoro e stage presso le aziende affiliate inoltre, non da meno conto sono le certificazioni rilasciate da questi corsi, tutte richieste nel mondo del lavoro e che è possibile allegare al curriculum.Sei interessato a una borsa di studio, o vuoi richiedere informazioni sui corsi? Puoi chiamare il numero 06 45924447, oppure scrivere all’indirizzo email, o visitare la pagina del sito di ELIS dedicato ai corsi post-diploma

