Quasar Design University: scopri come diventare il designer del (tuo) futuro

Quasar Design University è da 30 anni il centro di eccellenza per l’Alta Formazione, che prepara alle nuove professionalità nel campo del design, della comunicazione visiva e multimediale. Innovazione ed avanguardia si fondono per rispondere alle richieste di un mondo del lavoro in costante evoluzione.

Nel 2016 Quasar Design University ha inaugurato una nuova sede, unica, tra le istituzioni romane, ad essere situata nel centro storico di Roma. specchio della passione per il design e per la creatività che si respira in questa università. Lo stile smart degli arredi, la grande versatilità degli spazi per didattica, la sperimentazione e gli eventi: tutto qui è costantemente al passo coi tempi.

Gli obiettivi principali di Quasar Design University? Puntare su progettazione, sperimentazione e collaborazioni con le maggiori aziende italiane ed internazionali. Rimanere al passo con le ultime innovazioni nel campo della tecnologia e della creatività è un principio fondamentale.

The Quasar Way TM: il metodo di studio che sfida il futuro

Corsi triennali e master riconosciuti dal MIUR e non solo

Quali figure professionali vengono formate in Quasar Design University?

Quasar Design University, lo studente al centro

Quasar Design University apre le porte

. La mission principale è quella di mettere in contatto i suoi studenti consin dal primo anno di studi. In questa università si lavora giorno dopo giorno in modo tale da accorciare sempre più la distanza tra il mondo del lavoro e delle aule universitarie, trasformando gli stimoli in progetti concreti.La prova del costante impegno di Quasar Design University per creare unsta nelle sue partnership con numerosi eventi nazionali e internazionali: Eterna, Maker Faire, Open House Roma, per rimanere in territorio italiano. Degne di nota anche le presenze al Nafsa di Philadalphia e l’ICEF di Berlino, e l’anno non è ancora finito!Da trent’annie fornisce loro una prospettiva inedita con cui guardare al mondo del lavoro. I corsi triennali - Undergraduate e i master – Postgraduate di questa eccellenza accademica sono riconosciuti dal MIUR, rilasciando titoli accademici di primo livello e specializzazioni valide in tutto il mondo.I corsi Undergraduate equipollenti alle lauree triennali in cui specializzarsi sono: Graphic & Communication Design; Habitat Design ed Interaction Design. Per i corsi Postgraduate, master di primo livello, si può scegliere per quest’anno accademico tra: Art Direction&Media Management, Interior Design, Product Design – Made in Italy e Yacht Design. I corsi Professional, invece, rilasciano diploma QDU e attestati software, trattano di Grafica 3D, Web Design, Game Design, e le applicazioni più all’avanguardia del settore.Presenti anche corsi Open, per professionisti che vogliono specializzarsi in maniera approfondita, e corsi Summer, per chi vuole specializzarsi durante l’estate.Oltre a promuovere la stretta collaborazione con aziende sia italiane che internazionali,, facendone emergere personalità e talento e mettendone le potenzialità in primo piano. Sono molti i servizi offerti ai ragazzi durante il percorso di studi, a partire dalL’università ha inoltre una propria, nata nel 2002 e il, una vera e propria community riservata agli studenti al fine di rimanere sempre in contatto tra loro e creare una rete di contatti anche oltre il periodo degli studi.La biblioteca dell’università ha più di 5.000 volumi che trattano di arte e teoria del progetto e la dotazione a livello tecnologico non è da meno: 10 aule dotate di PC e iMac con software di ultima generazione, il Quasar Lab, con stampanti 3D dove è possibile sperimentare la realtà virtuale e il Quasar Set, con un ambiente fotografico professionale attrezzato.Infine l’area break, fornita con tutto l’occorrente per godersi i momenti di pausa in compagnia e la magnifica terrazza che, in occasioni importanti, diventa uno luogo di ritrovo per aperitivi e cocktail, per live performances e per tante altre attività artistiche o ricreative.VuoiPartecipa al prossimo #QUASARDAY del 15 giugno. Lo staff e i docenti dell’università saranno a tua completa disposizione per farti scoprire tutte le novità didattiche, dai corsi ai bandi, passando per borse di studio, workshop, stage e tanto altro ancora!

