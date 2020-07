Digital Open Day | NABA presenta “Moda, design, comunicazione e arti visive. Passioni che danno un futuro?”

Quale futuro per chi sogna il mondo della moda, del design della comunicazione, della arti visive e delle nuove tecnologie?

LAUREE TRIENNALI:

Graphic Design e Art Direction

Fashion Design

Pittura e Arti Visive

Scenografia

Design

Media Design

Creative Technologies

NABA lauree triennali Tutte le informazioni Scarica la brochure Clicca qui!

LAUREE MAGISTRALI:

Fashion and Textile Design

Social Design

Product and Service Design

Design della Comunicazione

Arti Visive e Studi Curatoriali

Interior Design

Nuove Tecnologie dell’Arte

NABA lauree magistrali Tutte le informazioni Scarica la brochure Clicca qui!

MASTER DI PRIMO LIVELLO

Photography and Visual Design

Contemporary Art Markets

Creative Advertising

Non perdere il Digital Open Day dedicato a NABA

NABA, i progetti degli studenti: la gallery

FASHION DESIGN - Sustainable fashion

FASHION DESIGN - Against the grain

DESIGN - Louis

DESIGN - Set Me Up - Accor

GRAPHIC DESIGN E ART DIRECTION - Centri Porsche di Milano

GRAPHIC DESIGN E ART DIRECTION - San Benedetto

SCENOGRAFIA - Enrico IV, Netless, Milano XL

PITTURA E ARTI VISIVE - One and Twenty-One Chairs

MEDIA DESIGN E ART MULTIMEDIALI - Cheratina Rossa

CREATIVE TECHNOLOGIES

Portata a casa la Maturità, ai ragazzi è chiesto di affrontare un altro scoglio certamente più importante e non meno impegnativo dell’Esame di Stato: la scelta del percorso universitario da intraprendere. Decisione che, in un contesto così particolare e unico come quello che stiamo vivendo, risulta sicuramente più complessa. Ad incidere, non certo a vantaggio dei ragazzi, l’annullamento delle giornate di orientamento, durante le quali atenei e accademie aprivano le porte alle future matricole, dando loro la possibilità di farsi conoscere a apprezzare.In questi importanti appuntamenti i ragazzi potevano infatti schiarirsi le idee ed eliminare qualsiasi dubbio legato al percorso di studi da intraprendere. Così, per sopperire a questa mancaza, noi di Skuola.net, sempre in prima linea quando si tratta di aiutare gli studenti, abbiamo deciso di dedicare, un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che sognano un futuro in settori come quelli. Un appuntamento via web pensato proprio per aiutare i ragazzi nella delicata fase dell’orientamento universitario in un periodo come quello che stiamo vivendo e al tempo stesso pensato per far conoscere loroLe arti grafiche e visive, così come la comunicazione, il design, le nuove tecnologie e la moda, sono settori che stuzzicano da sempre la curiosità e l’interesse dei ragazzi. Non è tuttavia semplice inserirsi in questi campi se non si hanno solide basi a livello di formazione., che offre percorsi formativi in. Fondata nel 1980, ha una sede a Milano e una a Roma, ed è legalmente riconosciuta e inserita nel sistemache fa capo al Ministero dell’Università e della Ricerca. Proprio grazie a questo riconoscimento, i suoi titoli di studio sono equipollenti a quelli universitari e permettono quindi agli studenti di proseguire gli studi a livello specialistico sia in accademia che nel sistema universitario, non solo italiano ma anche all’estero. Per accedere a uno dei Corsi Triennali gli studenti devono necessariamente superare una prova di ammissione , scegliendo tra due differenti modalità:Per entrambe bisogna eseguire un’iscrizione . All’interno del nostro, alcuni rappresentanti di NABA illustreranno tutte queste procedure in modo esaustivo. Durante il talk poi ci sarà modo anche di parlare di quelli che sono i servizi, come ad esempio le oltre 100 borse di studio erogate nella sede di Milano e nella sede di Roma , e legate alle fasce di reddito . Tra le peculiarità di NABA, anche l’attenzione che mostra nel delicato passaggio che gli studenti compiono quando lasciano l’Accademia per affacciarsi al mondo del lavoro: sono più di 1000 infatti le convenzioni con aziende e associazioni prestigiose, che possono rappresentare un. In attesa della videochat di, che verrà trasmessa alle, puoi già dare un’occhiata all’offerta formativa di NABA che comprende. Per quanto riguarda lePer ulteriori informazioni clicca qui Per toglierti qualsiasi dubbio sulla scelta post-diploma, l’unica cosa da fare è partecipare al prossimo appuntamento dei. Dallo studio della Skuola Tv,e co-founder di Skuola.net e caporedattore di Skuola.net condurranno il talk interagendo con gli ospiti, tutti rappresentanti di NABA, collegati via web. Per tutti quei ragazzi che sognano il loro futuro nei campi della moda, del design, delle nuove tecnologie, della comunicazione e delle arti visive, quello di lunedì 6 luglio alle ore 15.00, è un appuntamento davvero imperdibile. Come sempre, la puntata deiandrà in onda sui nostri canali social, YouTube e Facebook, e nella sezione della Skuola Tv del sito!Cambia MODA! è una comunità appena nata, promossa da organizzazioni della società civile italiana, che vuole mobilitare i cittadini e fare pressione su aziende e governi. a favore di un’industria del tessile e della moda etica, trasparente e a basso impatto ambientale.Istituto Oikos, ONG ambientale e partner dell’iniziativa, ha realizzato insieme alla NABA un workshop indirizzato agli studenti di Fashion Design per sensibilizzarli sugli impatti ambientali e sociali della fast-fashion e incoraggiarli, sia come designers che come consumatori, a sostenere un sistema moda più sostenibile ed equo.Durante il workshop, utilizzando la tecnica dell’upcycling ovvero confezionare nuovi capi da tessuti e abiti già usati, gli studenti hanno realizzato una mini-collezione all’insegna della sostenibilità.Fashion Design, Fashion Styling and Communication | MILANO - ROMAIl Biennio ha concluso l’anno accademico presentando all’interno della Triennale di Milano, una performance curata da Romeo Gigli che ha selezionato, tra le collezioni degli studenti, i capi per creare una serie di suggestivi tableaux vivants.Interior Design, Product Design | MILANOLouis è uno strumento musicale innovativo, in grado di riprodurre suoni diversi attraverso il contatto tra le sue superfici. il progetto, sviluppato dallo studente Matteo Brasili, è composto da due parti: un amplificatore acustico e un set di sensori piezoelettrici. Un sistema di trasmissione elettrico è in grado di collegare le due parti.Interior Design, Product Design | MILANOUn progetto volto al redesign delle junior suite del brand So/Club di Sofitel e in collaborazione con Accor Group.Una nuova visione di spazi molto più vicini al concetto italiano di casa per poter far sentire ospiti privilegiati i clienti.Brand Design, Creative Direction, Visual Design | MILANO - ROMAPer il terzo anno consecutivo NABA, in collaborazione con Centri Porsche di Milano, lavora a un progetto di livrea limited edition per le autovetture del marchio. Gli studenti hanno realizzato la livrea "Timeless Machine", un concept senza tempo che celebra la forza di un marchio che ha mantenuto la sua identità nel corso di diversi decenni.Brand Design, Creative Direction, Visual Design | MILANO - ROMALa collaborazione con San Benedetto continua per ridisegnare la veste grafica delle famose lattine di the freddo.La Limited Edition 2019 proposta dagli studenti unisce la tradizione italiana alle atmosfere orientali, creando così un design prezioso e di tendenza.Teatro e Opera, Media e Eventi | MILANODa sinistra a destra: una stimolante reinterpretazione dello storico lavoro di Shakespeare rivisitando regia, scenografia e costumi. Il progetto è stato curato dalla studentessa Gaia Bozzi; Effetti speciali analogici; Scenografie Fashion Week Milano.Pittura , Arti Visive| MILANO ROMAGli studenti NABA hanno partecipato alla performance che si è tenuta presso il MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. L’azione ideata da Adrian Paci si basa sulla creazione di una piccola comunità estemporanea attraverso un gesto semplice e un oggetto ordinario come la sedia.Film Making, Animation, Game Design | MILANO - ROMAE' un cortometraggio in animazione tradigital che racconta la strana relazione tra gli unici due abitanti di un piccolo pianeta: un robot e una bambina dai capelli rossi.Motion Graphic and VFX, 3D Design, Game Development | MILANOUso del green screen in laboratorio.