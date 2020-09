Digital Open Day | NABA presenta “L’accademia di arte che ti aiuta ad entrare nel mondo del lavoro”: 7 settembre alle 16:00

Vuoi entrare nel mondo della moda, del design della comunicazione, della arti visive e delle nuove tecnologie? Allora NABA fa proprio al caso tuo!

L’estate è ormai terminata e per molti ragazzi si avvicina il tanto agognato ingresso nel mondo universitario. Peccato, però, che non tutti abbiano le idee chiare su quale percorso intraprendere e dove portarlo a compimento. Le decisioni, non sono certo facili da affrontare e a peggiorare la situazione incide l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da diversimesi.Tra le conseguenze di questa situazione l’impossibilità, per atenei e accademie, di organizzare i classici, vere e proprie occasioni di confronto attraverso le quali i ragazzi avevano la possibilità di conoscere da vicino le università e tutti i servizi offerti. Proprio per colmare questa mancanza, noi di Skuola.net già dallo scorso giugno abbiamo deciso di organizzare i. La prossima puntata, in onda il, punto di riferimento per tutti quei ragazzi che desiderano affermarsi in settori come quelli della moda, del design, della comunicazione, delle arti visive e delle nuove tecnologie. Durante la puntata, oltre ad illustrarel’offerta formativa dell’Accademia, andremo a focalizzarci su un aspetto molto importante che contraddistingue: il concreto supporto che dà ai suoi diplomandi nell’entrare in contatto con aziende ed enti, facilitando così il loro primo approccio con il mondo del lavoro. Una puntata che consigliamo di seguire anche a tutti coloro che non sono interessati a questo tipo di studi ma vogliono capire come riconoscere un ateneo di successo in termini di job placement:Quello delle, così come quelli della, sono tutti settori lavorativi in cui non è affatto semplice affermarsi. Per riuscirci è indispensabile non solo un’ottima preparazione ma anche avere i giusti contatti. E’ proprio questo il binomio perfetto che è possibile trovare in, che offre percorsi formativi in arti visive, scenografia, comunicazione, grafica, arti multimediali, moda, design e nuove tecnologie. NABA, fondata nel 1980, ha due sedi:, ed è legalmente riconosciuta e inserita nel sistemache fa capo al. Questo riconoscimento fa sì che i titoli di studio rilasciati da NABA siano equipollenti a quelli delle altre università dando così ai suoi diplomati la possibilità di proseguire gli studi a livello specialistico sia in accademia che nel sistema universitario, in Italia e all’estero. A caratterizzare NABA è ancheA questo scopo ha instaurato più di 1000 convenzioni con prestigiose aziende e associazioni. Gli studenti hanno quindi la possibilità, più unica che rara, di entrare in contatto con realtà lavorative, grazie ai servizi offerti dall’. In questo modo possono mettere in pratica tutte quelle competenze e conoscenze acquisite durante il percorso di studi. A testimoniare il successo di tale formula, è un dato: circa l’92% dei diplomandi trova un’occupazione entro un anno dalla fine del percorso formativo. Se pensi che NABA faccia proprio al caso tuo, allora è bene che tu sappia che per accedere a uno dei Corsi Triennali è necessario superare una prova di ammissione , scegliendo tra due differenti modalità: la valutazione del portfolio con colloquio attitudinale o una prova progettuale e colloquio attitudinale. Per poterla sostenere bisogna eseguire un’ iscrizione . In attesa del Digital Open Day dedicato a NABA in onda il prossimo 7 settembre alle 16:00 puoi già dare un’occhiata all’che comprende non solo lauree triennali, ma anche lauree magistrali e master di primo livello.Se pensi cheallora non puoi perdere il prossimo appuntamento dei. Dallo studio della Skuola Tv, Daniele Grassucci e Carla Ardizzone, rispettivamente Direttore e co-founder di Skuola.net e caporedattore di Skuola.net, condurranno il talk interagendo con gli ospiti, tutti rappresentanti di NABA, che saranno collegati via web. Ci saranno il. Se desideri affermarti nei campi della moda, del design, delle nuove tecnologie, della comunicazione e delle arti visive, quello di, è un appuntamento imperdibile. Come sempre, la puntata dei Digital Open Day andrà in onda sui nostri canali social, YouTube e Facebook, e nella sezione della Skuola Tv del sito