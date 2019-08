Migliori università ingegneria 2019 2020: classifica atenei

Classifica università italiane Lingue Censis 2019 2020

Una new entry tra le prime 10 università migliori per lo studio di vari corsi di laurea dell'ingegneria industriale e dell'informazione. Si tratta dell’ Università della Basilicata che - con 95,5 punti di media - si posiziona tra i migliori atenei per lo studio delle materie ingegneristiche, secondo il Censis. L’ateneo lucano è nettamente più avanti sul fronte dei ‘rapporti internazionali’ , dove raggiunge una valutazione di 106 punti tondi. In leggera difficoltà, invece, per quel che riguarda la ‘progressione di carriera’ dei suoi laureati, valutata 85 punti.





Modena e Reggio Emilia al sesto posto ottiene 97 punti totali, come la vicina Firenze. Ancora una volta è la voce ‘progressione di carriera’ a fare le sue fortune : 102 punti la sua valutazione. Poco più indietro (con 92 punti) i ‘rapporti internazionali’ che a Modena e Reggio Emilia sono messi a disposizione degli studenti.





Sesta posizione condivisa con Modena e Reggio Emilia per l'Università di Firenze. Con 97 punti totali è tra le prime dieci della classe. L’ateneo del capoluogo toscano eccelle per la ‘rapporti internazionali’: 109 punti. Di contro, non brilla per i ‘progressione di carriera’ di chi si laurea nella sua facoltà di Ingegneria : 85 punti.





Ci spostiamo nel Lazio a metà classifica, per l’università della Tuscia . I suoi 97,5 punti di media le valgono il quinto posto (a pari merito con la ligure Genova). Un risultato frutto soprattutto dei ‘rapporti internazionali’ offerti a chi si iscrive nella provincia laziale, che arrivano al massimo della valutazione (110 punti). Da migliorare la ‘progressione di carriera’ dei laureati, per cui l’ateneo ottiene 85 punti.





A dividersi la quinta posizione con l'Università della Tuscia è, come detto, l' Università di Genova . Il suo punteggio medio è di 97.5 punti. grazie ai suoi ‘rapporti internazionali’ che le valgono 97 punti, e una ‘progressione di carriera’ dei laureati che, oggi, raggiunge 98 punti di valutazione.





Ai piedi del podio - con 98,5 punti di media - l'Università di Bologna . Qui i ‘rapporti internazionali’ raggiungono i 91 punti di valutazione. Più performante la ‘progressione di carriera’ dei suoi studenti: 106 punti attribuiti dal Censis per questo parametro.



Università di Parma /li]

L'università emiliana che si trova in terza posizione, a pari merito con l'Università Politecnica delle Marche, sempre secondo il Censis, è l' Università di Parma . I suoi 99,5 punti totali sono fortemente sbilanciati a favore della voce ‘progressione di carriera’ dove l’ateneo potrebbe fare di meglio: 94 punti . Al contrario, i ‘rapporti internazionali’ raggiungono i 105 punti.



Università politecnica delle Marche /li]

Tra le migliori facoltà di Ingegneria per l’anno accademico 2019/2020, al terzo gradino del podio spartito con l'Università di Parma, troviamo – con una media di 99.5 punti – il politecnico delle Marche . Il suo non è un rendimento omogeneo : 108 punti nei ‘rapporti internazionali’, 91 punti nella ‘progressione di carriera’.



Università di Bergamo /li]

L’università di Bergamo è costante in seconda posizione. Anche nell’alta Lombardia il punto di forza è la costanza . Basta osservare i giudizi. Perché la media di 100.5 punti è il risultato dei 98 punti assegnati per la ‘progressione di carriera’ e dei 103 punti attribuiti ai ‘rapporti internazionali’ .



Politecnico di Torino /li]

Si conferma per il secondo anno al vertice della classifica Censis sulle facoltà d’Ingegneria top d’Italia per l’anno accademico 2019/2020 . A primeggiare è di nuovo il Politecnico di Torino . Il suo punteggio complessivo è di 103.5 punti. Niente picchi di rendimento ma omogeneità : 101 punti per la ‘progressione di carriera’, 106 punti per i ‘rapporti internazionali’.



Classifica università ingegneria private: migliori atenei lauree triennali

ingegneria LIUC Cattaneo: 110 punti; Progressione di carriera: 110 punti; Rapporti internazionali: 110 punti.

ingegneria Università Bolzano: 99.5 punti; Progressione di carriera: 99 punti; Rapporti internazionali: 100 punti.

ingegneria Roma Campus Biomedico: 96.0 punti; Progressione di carriera: 98 punti; Rapporti internazionali: 94 punti.

ingegneria Enna Kore: 71.5 punti; Progressione di carriera: 77 punti; Rapporti internazionali: 66 punti.

Classifica università ingegneria 2019 Censis: migliori lauree magistrali

Venezia Ca'Foscari: 104.5 punti; Progressione di carriera: 110 punti; Rapporti internazionali: 99 punti.

Pavia: 100.5 punti; Progressione di carriera: 109 punti; Rapporti internazionali: 92 punti.

Trento: 100 punti; Progressione di carriera: 90 punti; Rapporti internazionali: 110 punti.

Bergamo: 97,5 punti; Progressione di carriera: 104 punti; Rapporti internazionali: 91 punti.

Genova: 97,5 punti; Progressione di carriera: 107 punti; Rapporti internazionali: 88 punti.

L'Aquila: 97 punti; Progressione di carriera: 89 punti; Rapporti internazionali: 105 punti.

Padova: 96.5 punti; Progressione di carriera: 106 punti; Rapporti internazionali: 87punti.

Bologna: 96 punti; Progressione di carriera: 100 punti; Rapporti internazionali: 92 punti.

Politecnico di Torino: 94 punti; Progressione di carriera: 95 punti; Rapporti internazionali: 93 punti.

Roma Tor Vergata: 93 punti; Progressione di carriera: 91 punti; Rapporti internazionali: 95 punti.

LIUC Cattaneo: 99 punti; Progressione di carriera: 98 punti; Rapporti internazionali: 100 punti.

Roma Campus Biomedico: 93,5 punti; Progressione di carriera: 92 punti; Rapporti internazionali: 95 punti.

Università di Bolzano: 82 punti; Progressione di carriera: 75 punti; Rapporti internazionali: 89 punti.

Migliori università ingegneria in Europa

ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology (Svizzera), in 3° posizione mondiale; University of Cambridge (UK), in 4° posizione mondiale; University of Oxford (UK), in 6° posizione mondiale; Imperial College London (UK), in 8° posizione mondiale; EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Svizzera), in 11° posizione mondiale; Politecnico di Milano (Italia), in 16° posizione mondiale; Delft University of Technology (Olanda), in 17° posizione mondiale; Technical University of Munich (Germania), in 22° posizione mondiale; KTH Royal Institute of Technology (Svezia), in 36° posizione mondiale; Politecnico di Torino (Italia), in 41° posizione mondiale.

Migliori università ingegneria nel mondo 2019

Massachusetts Institute of Technology (MIT) (USA); Stanford University (USA); ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology (Svizzera) University of Cambridge (UK); University of California, Berkeley (UCB) (USA); Nanyang Technological University, Singapore (NTU) (Singapore); University of Oxford (UK); Imperial College London (UK); National University of Singapore (NUS) (Singapore); Tsinghua University (Cina).

Hai già deciso che Ti senti un vero Nerd e non puoi fare a meno di dimostrarlo in ogni occasione? Allora non resta che informarti su facoltà di ingegneria che facciano al caso tuo: in fin dei conti ci dovrai studiare per 5 lunghi anni, fino alla tanto agognata laurea. L'istituto di ricerca Censis, ogni anno, elabora una classifica che divide gli atenei (statali) in cinque categorie: mega università (più di 40mila iscritti), grandi atenei (da 20mila a 40mila iscritti), atenei medi (tra 10mila a 20mila iscritti), piccole università (fino a 10mila iscritti), politecnici. In più, c'è anche la classifica delle migliori università private 2019/2020 (piccole, medi e grandi). Ma la classifica Censis riguarda anche la didattica delle singole discipline, compilando una graduatoria anche per quanto riguarda specifici insegnamenti. Ecco quindi la classifica sui migliori atenei. La classifica Censis utilizza due principali parametri di valutazione: il livello raggiunto per quanto riguarda la "progressione di carriera" degli studenti (cioè la regolarità degli studenti nello studio) e i "rapporti internazionali" che l'università è riuscita a stringere. Quali università saranno ai vertici quest'anno? Scopriamolo insieme. Sappiamo che in Italia ci sono atenei private eccellenti nelle ingegneria che ogni anno attirano migliaia di iscritti. Anche per queste università, Censis ha creato una classifica per le lauree triennali in ingegneria. Come scegliere il corso di laurea specialistica dopo la laurea triennale? A rispondere ci pensa la classifica Censis 2019. Leggermente diversa rispetto alla classifica delle triennali, la classifica delle lauree in ingegneria di secondo livello vede in classifica anche l'Università de L'Aquila, di Verona, di Roma Tor Vergata, del Politecnico di Milano. Se ampliamo la ricerca delle migliori università di ingegneria anche all'Europa, può esserci utile la classifica. Se ci concentriamo sulle lauree in ingegneria, questa è la classifica finale per il 2019. Per quanto riguarda la classifica mondiale delle facoltà di ingegneria, è stata redatta la classifica delle migliori università del mondo.