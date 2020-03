L’Open Day NABA è digitale: scopri l'Accademia il 3 e il 4 aprile in streaming

Open Day digitale NABA: quando si svolge e come funziona

Con università e scuole chiuse per, tanti studenti come te sono a casa: ma non per questo smettono di pensare al proprio futuro. Le attività a distanza permettono infatti di continuare a studiare e a formarsi, ePer tutti coloro che sognano di diventare professionisti del mondo dell’arte - dal design alla moda, dalle arti visive alla grafica e alla comunicazione -, ha in programma unIn questo modo, i ragazzi potranno conoscere i corsi e gli sbocchi dell’accademia e potranno progettare il loro domani nonostante questo periodo di lockdown.risponde infatti alle esigenze di chi tra pochi mesi otterrà il diploma, e che in questo momento deve prendere importanti decisioni sul proprio futuro nonostante la chiusura degli atenei., infatti, si è subito attivata per continuare a fornire ai propri studenti, iscritti e futuri, i servizi essenziali: dopo aver prontamente attivato, garantendo continuità didattica,tutti gli interessati potranno conoscere, una selezione deirealizzati dagli studenti e ldall’Accademia.L’appuntamento è per le, con eventi telematici a seguire. Come si svolgerà? Semplicissimo: le aspiranti matricole potranno incontrare, attraverso dei, i diversi. Loro presenteranno l’offerta accademica e guideranno gli utenti alla scoperta deinei campi del, per i quali l’Accademia rilasciaPer avere un’esperienza ancora più completa, sarà possibilevirtualmente i due campus attraversoper avere una visione a 360° delle due scuole.Durante, per avere informazioni e consigli personalizzati sul percorso da intraprendere, sarà possibile avere un. In questo modo potrai ricevere dettagli importanti anche riguardo all’ammissione, alle borse di studio, agli alloggi, alle strutture e ai servizi.Un’occasione imperdibile, da cogliere al volo, pere progettare il tuo futuro post-diploma, senza muoverti da casa. Iscriversi è semplice e totalmente gratuito: prenota il tuo posto compilando ilche trovi a questo link