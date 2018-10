Mamacita Achille Lauro: testo, significato e video

E' uscito anche il quarto singolo del nuovo album, Pour l'amour, di Achille Lauro: Mamacita.

L'uscita di questo singolo è stata anticipata da altre tre canzoni: "Ammò", con Clementino e Rocco Hunt, "Angelo blu", con Cosmo e "Purple Rain", in collaborazione con Gemitaiz, considerando anche "Thoiry Remix", la canzone che da mesi spopola nei club e nelle discoteche di tutta Italia. Il video della nuova traccia, uscito ieri, è già schizzato nelle tendenze di Youtube Italia. Anche questo singolo, ovviamente, vede la collaborazione con Boss Doms come produttore.

I due lavorano insieme da anni e hanno partecipato alla scorsa edizione di Pechino Express insieme come la coppia dei "Compositori". Non tutti sanno che proprio durante la partecipazione al programma Boss Doms ha conosciuto la sua ragazza Valentina Pegorer e, proprio durante la presentazione del nuovo brano "Mamacita" con Achille Lauro, ha annunciato di aspettare il loro primo bebé.



Mamacita: il significato del nuovo singolo di Achille Lauro

Mamacita di Achille Lauro: il videoclip

Mamacita di Achille Lauro e Boss Doms: il testo

Andiamo quindi a vedere il video e a scoprireUna canzone molto personale, incentrata sull'amore, che chiarisce il rapporto del rapper con le sue storie passate. E infatti lo stesso Lauro su Instagram commenta così il suo singolo: "L'amore è prendersi il cuore e strapparlo. - e parlando invece dell'album ha dichiarato - Pour l'amour è per metà samba trap e per metà esperimenti che ho fatto con il produttore Boss Doms".Sia il video,, che l'album sono stati accolti molto positivamente dal pubblico.Ehi mamacitaEhi mamacitaEhi mamacitaEhi mamacita.

Siamo Kurt Cobain e Courtney Love

Mangio Morositas e lei Carte d'Or

Se fossi Lupin, sarebbe Margot

Lady Marian e io Robin Hood

È Jessica Rabbit su uno Scarabeo

Sono sotto al balcone, Giulietta e Romeo

'Sta tipa è una barbie, con la sciarpa di Hermes

Aladino e Jasmine.

Sì mi chiama

Oh mamacita

'St'amore è una gabbia a matita

Basterebbe cancellare

Facci quello che ti pare

Oh bambolina

È un muro, è una diga

È una lama, è una spina

Puoi cancellare, dimmi quello che ti pare.

Ti incasino la tua vita mo' è un beauty case

Sappiamo bene fingere di stare bene insieme



E la mia vita è un casinòE lei sembra Julia Roberts, Pretty Woman babySo bene cosa voglio, ma sì, è a miglia da quiÈ in un bicchiere di champagne, Dita von TeeseUh, mi dico: "Là sembra un film", sìSo già che morirò a sei dita da lì.

Oh mamacita

'St'amore è una gabbia a matita

Basterebbe cancellare

Facci quello che ti pare

Oh bambolina

È un muro, è una diga

È una lama, è una spina

Puoi cancellare, dimmi quello che ti pare no mamacita.

L'amore è prendersi il cuore e strapparlo

Amare fino ad ammazzarsi per poi rinnegarlo

Tagliare il legame per poi rimpiazzarlo

Sì, l'amore è l'errore che tutti rifanno

Io e te siamo prova che il mondo ha due facce

Sì, l'amore è l'errore che più si rimpiange

Siamo soli come soli, sì, soli si nasce

Ma poi scopiamo tutt'e due senza farci domande.

Sì mi chiama

Oh mamacita

'St'amore è una gabbia a matita

Basterebbe cancellare

Facci quello che ti pare

Oh bambolina

È un muro, è una diga

È una lama, è una spina

Puoi cancellare, dimmi quello che ti pare no mamacita

'St'amore è una gabbia a matita

Basterebbe cancellare

Facci quello che ti pare

Oh bambolina

È un muro, è una diga

È una lama, è una spina

Puoi cancellare, dimmi quello che ti pare no.