Una vita in bianco su Witty TV: tutte le anticipazioni della terza puntata

Una vita in bianco su Witty TV

Una vita in bianco, il terzo episodio: aiuto, gli esami!

Una vita in bianco, cast e personaggi

Siete fan di, lacon? Allora non potete perdere la terza puntata,Noi di Skuola.net vi possiamo dare alcuneQui trovate il: come potete vedere questa volta si parla di un argomento che sta molto a cuore a tutti gli studenti, gli esami universitari!Per tutti i followers diquesta è un'occasione da non perdere per vedere l'influencer anche nelle vesti di attrice:in cui appare tra i personaggi principali. Per chi ancora non la conoscesse, la serie, suddivisa in sei episodi,che affrontano i problemi tipici della convivenza in modo ironico e divertente. Non mancheranno emozioni, disavventure e colpi di scena: come se la caveranno i tre protagonisti?Il terzo episodio vedrà lacombattere con il nemico numero uno di ogni universitario: la sessione di esami. A chi non è mai capitato di ritrovarsi in situazioni paradossali, come quella di dover sostenere due appelli proprio lo stesso giorno? E chi non ha mai cercato di escogitare una strategia, o magari una scorciatoia, per cavarsela? E' proprio ciò che succede a Sam, che gli amici Teo e Claudia cercano di aiutare con i loro consigli. Dopo alcune soluzioni “poco credibili” proposte dal suo coinquilino Teo, e quelle suggerite da Claudia e dai suoi followers, Sam capisce che, la protagonista della serie, è una laureanda in Ingegneria un po' insicura e "leggermente" sfortunata. Si ritrova sempre in situazioni al limite dell’assurdo! E' appassionata di serie tv e, seppure sia particolarmente soggetta ai "colpi di fulmine", non ha ancora trovato il suo principe azzurro.Accanto a lei c'è, una scrittrice freelance che sogna di diventare una influencer, appassionata di fashion e creator… Ma raggiungere i suoi obiettivi è tutt'altro che facile: Claudia, infatti, dovrà fare i conti con gli esami universitari (tanti), le collaborazioni gratuite e mansioni mai pagate. Pensate che questo basti a scoraggiarla? Assolutamente no! Giulia/Claudia affronta tutte le avventure e disavventure con determinazione, caparbietà e, soprattutto, sempre con un sorriso smagliante. E, infatti, crea un vlog dal titolo “Una vita in bianco”, dove racconta le sue esperienze di vita e riesce a dare utili consigli alla portata di tutti.è il terzo coinquilino: ribattezzato BB (Bello & Babbo) è alla ricerca di un lavoro con il sogno di fare il cantante, anche se non sembra proprio il mestiere fatto per lui. Ma il vero talento di Teo è la cucina: il sogno di ogni universitario fuori sede, del resto, è avere un coinquilino che sia un cuoco provetto. Ecco perché Sam e Claudia non potrebbero mai fare a meno di lui!