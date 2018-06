Rovazzi e Al Bano, il nuovo tormentone dell'estate 2018 in arrivo?

Una foto postata sul profilo Instagram dell’artista milanese insieme ai due grandi big della musica italiana (Al Bano e Gianni Morandi), commentata con “voglio solo bere tequila con i miei amici”, ha aumentato a dismisura le curiosità sulla possibile collaborazione dei famosi cantanti, per un nuovo tormentone. Dopo qualche mese, un nuovo post di Rovazzi annuncia l'arrivo del nuovo singolo estivo, e si vocifera che - stavolta - ci sia lo zampino del cantante pugliese.

Al Bano e Rovazzi insieme per il tormentone 2018?

Rovazzi è tornato

Dopo il successo del duetto “Volare” con Gianni Morandi, infatti, la web star sarebbe pronta a un duetto con Al Bano, che ammette ”ci stiamo lavorando” durante un’intervista per Gente, non anticipando però altro del progetto che li vedrà protagonisti. Al Bano si è comunque mostrato entusiasta del lavoro in via di realizzazione con Rovazzi, dichiarando di considerarlo un ”talento strepitoso”.Per Rovazzi, reduce dalla sua prima esperienza di attore nel film “Il Vegetale, di Gennaro Nunziante”, si tratta di un ritorno alla musica dopo più di un anno da, che è stato uno dei brani più scaricati e visualizzati del web nel 2017. Più volte Rovazzi ha affermato di voler abbandonare il mondo della musica, per approfondire quello del cinema, mentre ora stupisce tutti con quest’ultima collaborazione. Dopo tanti mesi di attesa, quindi, sembra essere tutto pronto per la sua nuova canzone. I suoi fan si mostrano impazienti di ascoltare la nuova hit, dopo i successi di, che hanno tutti abbondantemente superato i 100 milioni di visualizzazioni.