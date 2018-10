Sfera Ebbasta: date 2019 del Popstar Tour a Roma, Napoli, Milano

E’ certamente uno dei rapper più seguiti e apprezzati del momento. A dirlo non solo i like e i commenti sotto i suoi video, ognuno conta più di un milioni di views, ma anche il successo che ha avuto con il suo ultimo album. ‘Rockstar’ è infatti triplo platino e disco più venduto in Italia nel primo semestre del 2018. Non hai ancora capito chi è l’artefice di tutto questo! Ma Sfera Ebbasta, ovvio. Dopo ‘Sfera Ebbasta Rockstar tour’ ha annunciato che tornerà con altri concerti. Scopri dove!

Il Popstar Tour di Sfera Ebbasta: date e città

Prezzi biglietti su TicketOne concerto di Sfera Ebbasta

Prezzi biglietti tour Popstar 2019 Sfera Ebbasta di Roma

Parterre in Piedi: prezzo 40,25 euro,

Primo Anello Centrale Numerato: prezzo 51,75 euro,

Primo Anello Laterale Numerato: prezzo 46,00 euro,

Secondo Anello Centrale Numerato: prezzo 46,00 euro,

Secondo Anello Laterale Numerato: prezzo 40,25 euro,

Terzo Anello Numerato: prezzo 34,50 euro,

PIT : prezzo 69,00 euro e

Vip Package: prezzo 169,00 euro

Prezzi biglietti tour Popstar 2019 Sfera Ebbasta di Napoli

Parterre in Piedi: prezzo 40,25 euro.

Tribuna Numerata: 46,00 euro,

PIT: prezzo 69,00 euro e

Vip Package: prezzo 169,00 euro.

Prezzi biglietti tour Popstar 2019 Sfera Ebbasta di Milano (Forum Assago) Parterre in Piedi: prezzo 40,25 euro,

Tribuna A Centrale Numerata: prezzo 51,75 euro,

Tribuna A Laterale Numerata: prezzo 46,00 euro,

Tribuna B Centrale Numerata: prezzo 46,00 euro,

Tribuna B Laterale Numerata: prezzo 40,25 euro,

PIT: prezzo 69,00 euro e

Vip Package: prezzo 169,00 euro.



Ile prevede tre date in tre diversi palazzetti. La prima tappa ildue giorni dopo ovvero ile poi ilTre concerti con i quali Sfera Ebbastache per lui è certamente un anno da incorniciare. Durante questi tre concerti il rapper, oltre ai suoi maggiori successi, non dimenticherà di esibirsiSul sito TicketOne i biglietti per i concerti di Sfera Ebbasta hanno prezzi diversi, si parte infatti dai 34.50 euro fino ad arrivare a 69 euro o, addirittura, 169 euro più se si considera il biglietto vip. Questo comprende però anche la t-shirt ufficiale del mini tour e il meet&greet con Sfera Ebbasta nel backstage dopo l’apertura delle porte.