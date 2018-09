Ed Sheeran in tour a Roma, Firenze e Milano a Giugno 2019: il concerto in Italia con Bonus Cultura

Sul web ormai non si parla d’altro, la notizia infatti è di quelle che catturano l’attenzione: Ed Sheeran sarà in Italia con il suo tour. Sì, hai capito proprio bene! Il cantautore britannico ha infatti annunciato che terrà ben tre concerti nel bel paese: a Firenze, a Roma e a Milano. Se sei un suo fan ti conviene subito metterti alla ricerca di un biglietto! Prima però di mettere mano ai tuoi risparmi, ricorda che puoi usare il Bonus Cultura per acquistarlo!

Le date dei concerti

Come e quando acquistare i biglietti

La prima occasione per assistere ad un concerto di Ed Sheeran in Italia è ilIl cantautore si esibirà infatti nella seconda giornata del festival di Firenze Rocks allaDue giorni più tardi, invece, ilIlsarà alloLe tappe italiane fanno seguito al tour che Sheeran terrà negli stadi in Sud Africa il prossimo marzo che registrano già il tutto esaurito.dovrai infatti attendere ancora qualche giorno. Nello specifico, per laverrà apertaPer le date diSul prezzo ancora non si sa ancora nulla, presumibilmente verrà comunicato a ridosso dell’apertura delle vendite. Ricorda però chequindi se avevi intenzione di spenderlo per altro, ti conviene ripensarci.