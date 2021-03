Serale Amici 2021: quando inizia?

Amici serale 2021: quando inizia

Amici serale 2021: da chi è composta la classe

• Aka7even – canto

• Alessandro – ballo

• Deddy – canto

• Enula – canto

• Esa – canto

• Gaia – canto

• Giulia – ballo

• Leonardo – canto

• Martina – ballo

• Raffaele – canto

• Rosa – ballo

• Samuele – ballo

• Sangiovanni – canto

• Serena – ballo

• Tancredi – canto

• Tommaso – ballo



Fonte Foto Facebook Amici di Maria De FilippiManca sempre meno per l’inizio deldella 20esima edizione della scuola di. Dal prossimo fine settimanasi esibiranno dal vivo e si sfideranno per decretare ildei rispettivi circuiti. Ecco quando inizia il, quante sono le puntate previste ma soprattutto da chi è formata la classe.L’attesa per ilè quasi finita: daandrà in onda su Canale 5 la prima puntata dell’ultima fase del programma, che decreterà a maggio idei circuiti di. La programmazione ci suggerisce, infatti, la presenza diin prima serata e sedici talenti in gara. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su, in cui sarà anche possibile usufruire deie dei. Sempre in streaming dalla scorsa settimana è disponibile su”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.Come anticipato, gli allievi ad avere accesso diretto al serale di Amici 20 sono ben. Al termine di ogni puntata ci sarà unache permetterà di decretare il vincitore assoluto della categoria canto e di quella del ballo nell'ultima serata prevista per l'. Non è ancora chiaro se gli allievi saranno suddivisi inma è certo che il direttore artistico sarà, coreografo francese di fama internazionale. Ecco l’elenco degli allievi e la relativa categoria.Guarda il video con