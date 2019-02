Sanremo 2019, Un po’ come la vita di Patty Pravo e Briga: testo, parole, significato

Quella formata da Patty Pravo e Briga è certamente la coppia più particolare della 69^ edizione del Festival di Sanremo. Due mondi molto lontani tra loro che si sono incontrati e che promettono di fare scintille sul palco dell’Ariston. Riuscirà Briga a ‘domare’ la pantera bionda della musica italiana? Lo scopriremo durante queste serate!

Un po’ come la vita: testo e parole

…avraà scelto il giusto partner? Secondo noi sì! In attesa di vederli assieme sul palco dell’Ariston, leggi il testo del brano!

Un po’ come la vita



Senza più sognareDi esistenza e di ironiaE scivolare...E scivolare viaCome dire «ancora un po’»Andare a cercareQuella cosa che fa sempre un po’ più maleMa che porta in un momentoA riconsiderare il ventoE poi gridare a me che non credoChe il confine è l’unica cosa che non vedoTu dove vuoi volare…?Hai tempo per pensareMa intanto dimmi almeno dove il cielo va a finireRicorda di giocareE di portarti altroveIo resto qui a capire come illuminarmi il cuoreCome illuminarci il cuoreTu credi di volareMa l’illusione della gioia toglie il fiato anche alla notteMagari prova a immaginare che sul retro della vitaCi sia un immagine più forteE non mi basterà il ricordoVorrei trovarmi nell’esatta condizioneDi una luce alla stazioneSu un binario abbandonatoDove il viaggio non è mai iniziatoPer poi gridare a me che non credoChe l’orizzonte è l’unica cosa che non vedoTu dove vuoi volare…?Hai tempo per pensareMa intanto dimmi almeno dove il cielo va a finireRicorda di giocareE di portarti altroveIo resto qui a capire come illuminarmi il cuoreCome illuminarci il cuoreRidammi una notte che brillaInvece di un cielo di corviNon ti ricordiQuando eravamo due corpiUniti nel prendere i colpiNoi sapevamo come illuminarciPrima di prenderci a calciPrima di metterci al colloPure le croci degli altriSolo per assomigliarciE poi gridarmi ancora che non credoMa in questo tunnel così buio io non guardo indietroE la fine è l’unica cosa che non vedoTu dove vuoi volare...?Hai tempo per pensareMa intanto dimmi almeno dove il cielo va a finireRicorda di giocareE di portarti altroveIo resto qui a capire come illuminarmi il cuoreCome illuminarci il cuoreManlio Grossi